이준이 '흑백요리사 2' 출연 섭외 과정과 탈락 당시의 솔직한 심경을 전했다.넷플릭스 코리아 유튜브 채널에서는 '흑백 애프터 서비스: 암흑요리사' 영상이 올라왔다.영상에서는 첫번 째 에피소드로 '흑백요리사2' 출연했던 이준 셰프가 김풍과 이야기를 나눴다.이준은 '흑백요리사 2' 섭외 연락을 받았을 때 "올 게 왔구나 싶었다"라며 "시즌1이 잘되는 것을 보고 시즌2에서는 연락이 올 것 같아 기다리고 있었다"라고 말했다. 출연 결정 과정에 대해서는 "고민해보겠다고 꽤 오랫동안 튕겼는데 지금 생각해보면 그 시간에 연습을 더 할 걸 그랬다"라고 덧붙였다.이준은 1대1 대결에서 겪었던 당혹감도 털어놓았다. 안대를 쓰고 진행된 심사 방식에 대해 "말도 못 하고 눈도 안 보이는 상태에서 평가가 이뤄질 줄은 몰랐다"라며 "설명이라도 할 수 있다면 상상이라도 할 텐데 완전히 백지 상태에서 평가받는 느낌이었다"라고 당시 상황을 설명했다.또한 이준은 메추라기 요리에서 뼈를 발라내는 작업이 시각적으로 전달되지 않은 점에 아쉬움을 표하면서도 자신의 요리 간이 셌다는 심사 결과에 대해서는 "납득할 수밖에 없는 실수였다"라고 말했다.특히 제자인 삐딱한천재와 대결해 패배한 것에 대해서는 복잡한 감정을 내비쳤다. 이준은 "내가 가르쳐준 기술을 잘 적용해 요리를 잘하는 것은 기쁜 일이지만 다른 한편으로는 아직 스승 소리를 들을 나이가 아니라 현역인데 자꾸 그쪽으로 밀리는 것 같아 에라이 싶은 마음도 있었다"라고 고백했다.아울러 이준은 이번 출연을 통해 시야가 더 넓어지는 계기가 되었다고 평가했다. 앞으로의 목표에 대해서는 미쉐린 3스타에 대한 도전 의지와 함께 파인 다이닝뿐만 아니라 많은 사람이 맛있는 음식을 편하게 즐길 수 있는 캐주얼 식당 운영에도 기여하고 싶다는 포부를 전했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr