사진=제이홉 SNS

그룹 방탄소년단 멤버 제이홉이 성탄절 맞이 화려한 선물을 인증했다.제이홉은 지난 24일 자신의 인스타그램 스토리에 "냠냠 잘 먹을게요"라는 짧은 문구와 함께 두 장의 사진을 순차적으로 게재했다.공개된 사진들 속에는 제이홉이 엠배서더로 있는 해외 명품 브랜드 L사로부터 크리스마스 선물을 받은 모습. 특히 제이홉은 화려한 먹거리에 "먹기 아깝다"며 귀여운 애교를 보여 눈길을 끌었다.한편 방탄소년단은 올 하반기 모든 멤버가 전역하며 군백기를 마쳤다. 내년 3월 완전체 컴백을 목표로 현재 준비 중에 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr