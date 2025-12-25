오마이걸 승희/ 사진=텐아시아 DB

사진=MBC ‘라디오스타’

그룹 오마이걸 승희가 10kg을 감량한 배경을 밝혔다.지난 24일 방송된 MBC 라디오스타('라스')는 남진, 설운도, 자두, 승희가 출연한 '크리스마스 특집: 흥과 함께'로 꾸며졌다.25일 닐슨코리아에 따르면 전날 방송된 '라디오스타'는 전국 시청률 4.1%를 기록하며 동시간대 1위를, 광고 관계자들의 주요 지표인 2049 시청률도 동시간대 1위를 차지했다. 최고의 1분은 5.2%를 기록했고, 승희가 선보인 '돌핀' 민요 버전 무대 장면이 차지하며 시청자들의 높은 관심을 입증했다.오마이걸 승희는 올해 삼재를 겪으며 샤머니즘에 관심을 갖게 된 근황을 솔직하게 털어놓았다. 상담을 통해 "10~11월부터 일이 풀릴 것"이라는 말을 들었고, 실제로 고정 프로그램 3개가 들어왔다는 경험담은 MC들의 관심을 집중시켰다.아이돌 데뷔 전 '전국노래자랑' 우수상 출신이라는 이력과 함께 트로트 사랑을 고백한 승희는 남진과 설운도로부터 적극적인 트로트 추천을 받았다. 가요를 민요 창법으로 풀어내는 무대와 독특한 창법 시범은 현장을 감탄으로 채웠다.승희는 예능돌에서 연기돌로 영역을 넓혔고, 드라마 '정년이' 촬영 비하인드도 공개됐다. 그는 촬영장 비하인드와 함께 김태리와의 투샷에 충격을 받고 10kg을 감량하게 된 과정, 이후 불거진 우울증 오해에 대해 직접 해명하며 진솔한 이야기를 전했다.MBC '라디오스타'는 매주 수요일 오후 10시 30분 방송된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr