배우 한채영이 착시 현상으로 누리꾼들을 놀라게 했다.한채영은 지난 24일 자신의 인스타그램에 크리스마스 트리 이모티콘과 함께 두 장의 사진을 게재했다.공개된 사진들 속에는 성탄절을 앞두고 한채영이 직접 크리스마스 트리를 장식하고 있는 듯한 모습. 특히 그가 올라 탄 낮은 사다리가 피부 색과 유사한 색을 띄고 있어 비현실적 다리 길이라는 착각을 불러 일으켜 눈길을 끌었다.현재 방송가가 방송인 박나래의 매니저들 갑질 의혹으로 연일 떠들썩한 가운데, 이와 달리 한채영은 매니저에게 전세금까지 마련해주는 등 세심하게 챙겼다는 일화가 나오고 있어 주목받고 있다.한편 한채영은 1980년생으로 올해 45세다. 2007년, 4살 연상의 비연예인과 백년가약을 맺었으며 슬하에 2013년생 아들을 두고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr