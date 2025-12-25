김지민/ 사진=텐아시아 DB

개그맨 김준호와 결혼한 김지민이 상담 도중 뜻밖의 성형 고백을 털어놓으며 현장을 웃음바다로 만든다.오는 27일 오전 10시 방송되는 SBS Plus '이호선의 사이다' 5회에서는 상상을 뛰어넘는 행동으로 부모를 고통에 빠뜨린 '부모 가슴을 찢는 자식 빌런' 사연이 공개된다. 이날 이호선과 김지민은 각종 벼랑 끝 사연들에 찐 분노를 터뜨리면서도 예상치 못한 공감과 솔직한 고백을 전해 분위기를 반전시킨다.이날 김지민은 '성형수술을 해달라며 극단적인 말까지 꺼내는 딸'의 사연을 듣더니 분노하기는커녕 "그럴 수 있다. 성형이 얼마나 중요한데"라며 의외의 공감을 보여 현장을 빵 터지게 한다. 이어 김지민은 "나도 살짝 의버지의 도움을"이라며 자신의 성형 경험을 솔직하게 언급해 웃음을 자아낸다.이때 이호선이 "나도"라며 자신의 얼굴을 가리키는 예상치 못한 반전 리액션으로 스튜디오를 폭소로 물들게 한다. 이호선이 방송 최초로 성형 사실을 전한 가운데 이호선이 고백한 수술 부위는 어디일지 궁금증을 더한다.김지민은 "외모 컴플렉스 때문에 성형외과 상담을 갔는데 거부를 당했다"라는 말과 함께 상담을 거절당한 이유를 공개해 또다시 웃음이 터져 나오게 만든다. 하지만 이어 그 일이 전화위복이 돼 자신이 외모 컴플렉스를 극복하기 위해 했던 방법을 전해 이호선의 고개를 끄덕이게 힌다.이호선 역시 자신의 외모를 언급하고 "아이들이 나도, 남편도 닮지 않길 바랐다"라며 "고소영도 보고, 장동건도 보고 그랬다"라는 특별한 태교 방법을 전해 배꼽을 잡게 한다. 과연 이호선이 그토록 노력한 자녀의 외모는 누구를 닮았을지 관심이 쏠린다.제작진은 "이번 회차는 웃음 속에서도 부모와 자식 간의 갈등을 현실적으로 짚어보는 시간이 될 것"이라며 "역대급 자식 빌런 사연이 등장한다. 함께 분노하고 사이다 솔루션에 통쾌해지시길 바란다"라고 전했다.SBS Plus '이호선의 사이다'는 매주 토요일 오전 10시 방송된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr