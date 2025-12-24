랄랄 아니 이명화, ‘통통통’ 발매…알고보니 혼수상태와 협업

랄랄이 부캐 이명화의 노래를 홍보했다.최근 랄랄은 자신의 계정에 이명화의 신곡 ‘통통통’이 나온다고 적었다. 이명화는 오는 25일(크리스마스) 저녁 6시 '통통통!'을 발매한다.'통통통!'은 어차피 한번 사는 인생, 스트레스 받지말고 유쾌 상쾌 통쾌하게 항시 즐겁게 살아가자는 마음을 담은 트위스트 풍의 노래다. 작곡 듀오 알고보니 혼수상태 (김지환·김경범)와 손을 맞잡은 신곡이다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr