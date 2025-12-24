사진=SBS '동상이몽2'

사진=진양혜 SNS

방송인 손범수의 아내이자 아나운서 출신인 진양혜가 가족의 투병 사실을 알렸다.진양혜는 지난 23일 자신의 인스타그램 스토리에 "수술 자체는 어렵지 않았지만, 수술을 진행할 수 있는 상태가 아니라서 염려했다"며 "다행히 잘 마무리됐다"라는 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 진양혜가 병실에서 간호에 한창인 모습. 진양혜는 환자를 향해 "섬망 증세가 심해지셨고, 그런 모습을 담담하게 받아들이며 이해해야 하는 나의 감당이 시작됐다"고 털어놓으며 보호자로서의 심경을 전했다. 그러면서 "앞으로는 무조건 웃으며 이야기 나누기. 생각보다 쉽지 않겠지만"이라며 스스로를 다잡는 마음가짐을 보였다.한편 진양혜는 손범수와 KBS 아나운서 선후배 사이로 인연을 맺어 1994년 결혼했다. 슬하에 두 아들을 두고 있다. 손범수의 큰아들은 공군 장교 복무 후 직장 생활 중이며, 둘째 아들은 미국 프린스턴대학교에 재학 중이라고 알려졌다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr