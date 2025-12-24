SNS

SNS

SNS

화사와의 청룡영화상 무대로 큰 인기를 끌고 있는 배우 박정민의 근황이 공개됐다.지난 23일 방송인 김소영은 자신의 계정에 "무제 출판사 박정민 대표님은 실제로 뵈니 훨씬 더 멋진 분이었습니다"이라고 운을 뗐다.그러면서 "영화와 연극, 출판, 다양한 스펙트럼과 크고 작은 스케일을 가리지 않고 넘나들며 임하는 자세와 그 이유가 궁금했는데, 오늘의 대화를 통해 알게 됐습니다. 엄청난 에너지가 들어갈 공연 와중에도, 시간을 내어 이렇게 속깊은 이야기를 독자들과 나눌 수 있는 사람이라는 것도 놀라웠습니다. 한 마디 한 마디 고민하고 답하시는 모습을 보며 평소 작품도 이렇게 하시겠구나, 싶었고 중간중간 재미있기도 하셨지요?"라고 적었다.이어 "평소 갖고 있는 신념을 들려달라는 질문에, 어떤 일이든 내 모든 마음과 정성을 다하면 돌아오는 부분이 있을 거라 믿는다는 말은 저에게도 앞으로 종종 떠오를 것 같습니다. 오늘 북클럽 웨비나를 함께해주신 분들, 우리 오늘의 여운을 오래 간직해요!"라고 덧붙였다.최근 진행된 제46회 청룡영화상 시상식 2부에서 화사는 뮤직비디오에 출연했던 배우 박정민과 함께 ‘Good Goodbye’ 무대를 꾸몄고, 해당 무대는 다양한 온라인 커뮤니티와 SNS 채널에서 폭발적인 반응을 얻으며 발매 약 한 달 만에 음원 차트 정상을 차지하는 데 성공했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr