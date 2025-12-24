박진영, 스트레이 키즈 필릭스 사진=텐아시아 DB

tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에서 '크리스마스 특집'이 펼쳐진다.크리스마스 이브인 24일 방송되는 '유 퀴즈 온 더 블럭'에는 글로벌 아이콘으로 사랑받고 있는 스트레이 키즈(Stray Kids) 필릭스와 사찰 소개팅 '나는 절로' 총괄 도륜 스님, 23년의 판사 경력을 마무리하고 법정 드라마를 쓰고 있는 문유석 작가 그리고 요리하는 웹툰 작가 김풍이 출연한다.전 세계가 열광하는 글로벌 핫 아이콘, 스트레이 키즈 필릭스가 크리스마스 선물처럼 '유 퀴즈'를 찾는다. "제가 꿈꾸는 연예인의 모습"이라며 유재석을 무한 감탄하게 만든 압도적인 등장과 함께, 다채로운 이야기를 만나볼 수 있다. '빌보드 200' 연속 8회 1위 대기록의 비하인드부터 JYP 박진영 프로듀서에게 순금 20돈 기념패를 선물받은 이야기, 2025 MAMA 어워즈에서 대상을 수상하며 탄생한 '뿌엥' 짤 비화까지 공개된다. 호주에서 보낸 유년 시절과 한국 이름 '이용복'에 얽힌 사연, "나처럼 후회하지 말아라"는 어머니의 응원 속 K-POP 스타의 꿈을 이루기까지의 치열한 노력도 감동을 더할 예정이다. 또한 그가 직접 밝힌 4세대 아이돌의 특징, 글로벌 명품 브랜드 회장에게서 크루즈 디너 초대를 받은 경험, 봉사 활동을 통해 느낀 기부의 의미 등 어디에서도 듣기 힘든 인간 필릭스의 이야기를 모두 만나볼 수 있다.뻔한 소개팅과 달리 불교에서 주선하는 만남의 장 '나는 절로' 총괄 도륜 스님의 이야기 또한 기대를 모은다. '나는 절로'는 누적 신청자 약 1만 명, 최고 경쟁률 109:1에 최종 커플 69쌍, 결혼 커플까지 탄생시키며 요즘 가장 핫한 사찰 소개팅으로 자리매김했다. 도륜 스님은 크리스마스 특집에 자신을 초대한 그림을 두고 "'유 퀴즈'가 감각이 있는 게 아닌가"라며 등장부터 웃음을 안기는 데 이어, '나는 절로'의 탄생 비하인드를 밝힐 예정이다. 또한 도륜 스님이 직접 전하는 연애 코칭 비법과 찌릿찌릿한 스킨십을 유도하는 레크리에이션 스토리도 흥미를 더한다. '사랑계 야전 사령관'이라 불리는 직원들의 남다른 연애 노하우 역시 빼놓을 수 없는 관전 포인트. 불교계 최고 미녀 와이프 사진으로 사기 충전을 해주는 세심한 팁까지, 없던 사랑도 '절로' 생기게 만드는 특별한 이야기들이 펼쳐질 것으로 기대된다.23년의 법관 생활을 마치고 법정 드라마를 쓰고 있는 문유석 작가의 이야기도 관심을 모은다. '미스 함무라비', '악마판사' 그리고 '프로보노'까지 세 편의 법정 드라마를 집필한 그는 '글 쓰는 판사'에서 법복을 벗고 작가로 전향한 이야기를 풀어낸다. IQ 157, 학력고사 인문계 공동 수석이라는 놀라운 엘리트 이력과 함께 "계급장 떼고 한 번 붙으시죠"라며 할 말 다 하던 소신 있는 판사 시절의 에피소드도 흥미를 더한다. "법원은 강한 자에게 강하고 약한 자에게 약해야 한다"는 신념을 바탕으로 판사 시절 경험을 드라마에 녹여낸 과정은 물론, 정경호가 역대급으로 힘들다고 밝힌 '프로보노' 구강 배틀 촬영 비화도 공개될 예정이다. 여기에 사부 김은숙 작가의 빨간펜 속성 과외 스토리와 직접 전수받은 시청자 공략 필승법, 전업 작가로서 새로 생긴 직업병까지 공개하며 공감을 더할 전망이다. 판사 출신 작가 문유석의 진솔한 이야기를 이날 방송에서 모두 만나볼 수 있다.기상천외한 요리로 사랑받고 있는 웹툰 작가 출신 방송인 김풍의 이야기도 들어볼 수 있다. 김풍은 1세대 웹툰 작가부터 영화 기자, 극단 생활, 사업가에 이르기까지 하고 싶은 건 다 하며 바람처럼 살아온 인생 스토리를 공개한다. 홍대 미대에 진학했지만 졸업 대신 나이트클럽 댄스 대회에 출전하게 된 사연과 '김풍'이라는 필명의 탄생 비화, 카툰 갤러리를 만들고 월 매출 10억의 캐릭터 회사를 운영했던 20대 시절의 이야기가 흥미를 더할 예정이다. 또한 잘 나가는 웹툰 작가들을 질투하며 "뒤틀린 분재 같았다"던 시절 이야기와 함께 당시 실제로 썼던 일기까지 공개돼 이목을 집중시킨다. 공포의 미꾸라지, 멜론 튀김 등 역대급 신박한 메뉴를 탄생시키며 '냉부해'마저 집어삼킨 그의 요리 이야기도 만나볼 수 있다. 유재석도 홀린 요리 공개는 물론, 냄새에 이끌려 등장한 깜짝 손님의 등장까지 예고돼 궁금증을 더한다. 이외에도 가족 이야기부터 유재석을 향한 특별한 감정까지, 요리뿐만 아니라 토크에서도 '김풍 매직'을 보여줄 그의 인간적인 면모가 기대를 더한다.tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'은 매주 수요일 오후 8시 45분에 방송된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr