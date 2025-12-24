사진=신세경 SNS

배우 신세경이 놀라운 손재주를 보였다.신세경은 지난 23일 자신의 인스타그램에 "이사한 새 집에서 크리스마스 케이크 만들기🎄🍰"라는 문구와 함께 여러 장의 사진들을 게재했다.공개된 사진들 속에는 신세경이 직접 만든 것으로 보이는 딸기 케이크와 초코 케이크가 각각 완성된 모습. 특히 일반 베이커리 매장에서 판매하는 것이라고 해도 믿을 정도로 수준급의 완성도를 보여 눈길을 끌었다.한편 신세경은 오는 2월 11일 류승완 감독의 신작 영화 '휴민트'로 관객들과 만날 예정이다. '휴민트'는 서로 다른 목적을 가진 이들이 격돌하는 이야기를 다룬다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr