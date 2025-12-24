사진=채널A

사진=채널A

채널A 새 토·일 드라마 '아기가 생겼어요' 최진혁과 오연서가 서로에게 운명처럼 빠져드는 '2차 티저 영상'이 베일을 벗었다. 앞서 두 사람은 1차 티저 영상에서 파격적인 베드신을 공개하며 화제를 모았다.2026년 1월 17일(토) 첫 방송하는 채널A 새 토·일 드라마 '아기가 생겼어요' 측은 연말을 맞아 시청자를 위한 크리스마스 선물 같은 '로맨스 티저 영상'을 공개했다. 예상치 못한 변수에서 자꾸만 신경 쓰이는 사이로 변모할 두준(최진혁 분)과 희원(오연서 분)이 어떤 로맨스를 펼칠지 궁금증을 자극한다.채널A '아기가 생겼어요'는 이번 생에 결혼은 없다던 두 남녀의 하룻밤 일탈로 벌어진 역주행 로맨틱 코미디로, 동명의 웹소설과 웹툰을 원작으로 한다. 특히 최진혁, 오연서가 보여줄 로맨스 케미는 놓칠 수 없는 관전포인트다. 최진혁은 세상 전부와 같던 형이 자신 때문에 죽었다는 죄책감을 안고 형의 인생을 대신 살기로 결심한 태한주류 사장 '강두준' 역을, 오연서는 태한주류 신제품 개발팀 최연소 과장 '장희원' 역을 맡았다. 각자의 이유로 자발적 비혼주의자였던 두 사람이 운명의 장난처럼 엮이며 삶의 새로운 국면을 맞을 예정이다. 이에 운명처럼 스며드는 관계성으로 설렘을 배가할 두 사람의 로맨스 시너지에 관심이 쏠린다.2차 티저 영상은 "마음만 맞아봐"라는 미란(김다솜 분)의 발칙한 조언처럼 서로의 계획에 없던 두준과 희원의 첫 만남으로 시작해 호기심을 더한다. 하지만 두 사람은 이를 계기로 점점 감정의 변화를 맞는다. 희원은 두준에 관해 묻는 미란의 질문에 "안 웃으면 시크한데 웃으면 댕댕이 같기도 하고"라며 속마음을 드러낼 만큼 두준에 관심을 두기 시작한다. 이는 두준도 마찬가지. "저 남자 좋아합니까?"라며 희원 옆의 남사친 민욱(홍종현 분)의 존재를 신경 쓰고, 급기야 "일주일에 적어도 3번은 만납시다"라고 제안하며 흥미진진한 재미를 더한다.무엇보다 영상 말미 "사랑, 그거 제대로 한번 해보자고"라는 두준의 심쿵 제안은 이어질 희원의 대답에 대한 궁금증을 폭발시킨다. 자신도 모르는 사이 서로에게 빠져드는 두 사람의 특별한 관계가 앞으로 어떻게 그려질지 관심이 커진다.'아기가 생겼어요'는 2026년 1월 17일(토) 밤 10시 30분 처음 방송한다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr