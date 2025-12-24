고현정, 성탄절 앞두고 무슨 일 "자식·남편 얘기, 배려라고는 1도 없다"

/사진= 고현정 인스타그램

배우 고현정이 연말을 맞아 절친들과 나눈 거침없는 '찐친 토크'를 공개해 팬들에게 웃음을 안겼다.고현정은 23일 자신의 SNS를 통해 갑작스럽게 만난 친구들과 함께 보낸 일상을 공유했다. 고현정은 "빈손으로 와서 옷 좀 보자, 가방 보자 하더니 다 가져가"라며 친구들의 유쾌한 넉살을 전해 눈길을 끌었다.이어 고현정은 "갑자기 와서 자기들 얘기만 엄청 한다. 자식 얘기, 남편 얘기... 배려라고는 1도 없다"라고 농담 섞인 투정을 부리면서도, "편하고 즐겁고 고마운 친구들, 내 친구들"이라며 오랜 인연들에 대한 깊은 애정을 나타냈다. 고현정은 또 친구들이 자신의 최신작인 '사마귀'는 보지 않았다고 했다면서 배우가 아닌 '친구'로 봐주는 사람들의 이야기도 유쾌하게 덧붙였다.한편, 고현정은 1995년 정용진 회장과 결혼했으나 2003년 협의 이혼했다. 슬하 1남 1녀가 있다. 이후 드라마 '봄날'을 통해 성공적으로 복귀한 그는 '여우야 뭐하니', '히트', '선덕여왕', '대물', '여왕의 교실', '마스크걸' 등 수많은 히트작에 출연하며 연기력을 입증해왔다.최근에는 SBS 금토 드라마 '사마귀 : 살인자의 외출'에서 열연을 펼치며 대중과 다시 한번 만났다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr