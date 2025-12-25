사진=젤리피쉬

2016년 데뷔한 가수 겸 배우 김세정이 싱글 '태양계'의 뮤직비디오와 콘셉트 포토 촬영 비하인드 영상을 공개하며 아련한 곡의 무드를 완벽히 해석하는 프로다운 모습을 보여줬다.김세정은 지난 21일 공식 SNS를 통해 '태양계' 뮤직비디오 촬영 현장부터 콘셉트 포토 촬영까지의 과정을 진솔하게 담은 비하인드 영상을 공개했다.촬영에 앞서 캐릭터의 감정선을 꼼꼼히 짚으며 뮤직비디오 속 인물에 몰입한 김세정은 프로다운 해석과 집중력으로 현장을 이끌었다. 카메라가 돌아가는 순간마다 표정과 분위기를 섬세하게 조율하며 장면마다 감정을 담아내 완성도 높은 결과물을 만들어냈다.뮤직비디오 촬영 현장에서 김세정은 매 컷 비주얼을 갱신하는 모습을 보여줬다. 포즈와 시선의 미묘한 변화를 통해 컷마다 다른 분위기를 연출했으며, 야외 촬영 속에서도 흔들림 없는 존재감으로 카메라를 사로잡았다. 쉬는 시간에는 미리 동선을 점검하고 감정선 연습을 이어가며 프로다운 태도를 보여줬다.비하인드 영상 속 김세정은 "'태양계' 뮤직비디오에 사랑과 관련된 습관을 녹이고 싶었다. 쉽게 사라지지 않는 감정과 그 시간 속에 머물러 있는 인물의 모습을 표현하고자 했다"고 전했다. 이러한 김세정의 해석은 뮤직비디오 곳곳에 자연스럽게 스며들며 곡이 지닌 아련한 정서를 더욱 진하게 완성했다.지난 17일 공개된 김세정 싱글 '태양계'는 성시경의 동명 곡을 김세정만의 감성으로 재해석한 곡이다. 앞서 성시경은 최근 횡령 혐의를 받은 전 매니저를 선처했다고 알려졌다. 사랑의 중심이었던 존재를 잃은 뒤에도 여전히 같은 궤도를 도는 마음을 담담한 보컬로 풀어낸 곡이다. 절제된 감정 표현과 섬세한 해석이 어우러지며 음악을 향한 김세정의 진정성이 돋보인다.김세정은 음악과 연기를 넘나드는 활발한 활동과 더불어 글로벌 팬 콘서트 '2026 KIM SEJEONG FAN CONCERT <열 번째 편지>'를 개최하며 해외 팬들과의 만남도 이어갈 예정이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr