그룹 제로베이스원(ZEROBASEONE) 멤버 한유진이 스무 살을 맞아 유명 매거진 디지털 커버를 장식했다. 2023년 방송된 엠넷 '보이즈 플래닛'을 통해 결성된 제로베이스원은 내년 초 계약 만료를 앞뒀다고 알려져 일부 팬들이 안타까워하고 있다.얼루어 코리아(Allure Korea)는 지난 23일 공식 홈페이지와 SNS를 통해 한유진과 촬영한 화보를 게재했다. 이번 화보는 프랑스 향수 브랜드 트루동(TRUDON)과 함께해 더욱 농도 짙은 잔향을 남겼다.2007년생 한유진은 포멀한 수트 및 내추럴한 매력의 니트를 입고 등장, 한층 깊어진 눈빛으로 카메라를 응시하고 있다. 스무 살을 앞둔 한유진은 시크한 분위기를 드러내는 한편, 고급스러운 감각을 동시에 담아내며 보는 이들의 시선을 붙잡았다.한유진은 지난 22일 '유지니트웨니(YUJINI Twenty)'의 본격 시작을 알렸다. '유지니트웨니'는 한유진의 스무 살을 기념해 진행되는 성인식 프로젝트다. '유지니트웨니'를 통해 다채로운 볼거리를 선보일 것을 예고한 가운데, 한유진은 그 첫 발걸음으로 기존과는 또 다른 매력을 담은 화보를 택해 앞으로 공개될 콘텐츠에 대한 기대감을 고조시켰다.한유진이 속한 제로베이스원은 내년 2월 18~19일 일본 K-아레나 요코하마, 3월 13~15일 서울 KSPO DOME에서 앙코르 콘서트 '2026 ZEROBASEONE WORLD TOUR 'HERE&NOW' ENCORE'를 개최하며, 'K팝 아이콘'으로서의 글로벌 행보를 이어간다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr