/ 사진=텐아시아 DB

/ 사진=SBS 예능 ‘틈만 나면,’

방송인 유재석이 제작진에 항의했다.이에 지난 23일(화) 방송된 ‘틈만 나면,’은 2049 1.0%, 수도권 2.9%를 기록했다. 특히 채널 경쟁력과 화제성을 가늠하는 핵심 지표인 2049 시청률이 동시간대 1위를 차지했다.SBS ‘틈만 나면,’(연출 최보필/작가 채진아)은 일상 속 마주하는 잠깐의 틈새 시간 사이에 행운을 선물하는 '틈새 공략' 버라이어티. 지난 23일(화) 방송에서는 2MC 유재석, 유연석과 함께 ‘틈 친구’ 추영우, 신시아가 이문동 에어로빅 교실과 초등학교 급식소를 방문해 흥분의 열기 속에 웃음이 가득한 특별한 시간을 선사했다.이날 추영우, 신시아는 바짝 긴장한 예능 햇병아리로 등장해 시선을 끌었다. 신시아는 “너무 떨려서 기억을 잃을 것 같다”라며 긴장한 것도 잠시, “저 완전 준비됐다. 민첩성 연습도 했다. (‘틈만 나면,’을) 쭉 봐 와서 안다”라고 각오를 다졌다. 그러자 추영우까지 “제가 몸을 잘 쓴다. 넓고 얕게 잘 한다”라고 호기롭게 선언, 시작부터 패기로 똘똘 뭉친 추영우, 신시아와 유재석, 유연석의 만남이 기대를 높였다.유재석, 유연석, 추영우, 신시아가 찾아간 첫 번째 틈 장소는 바로 에어로빅 교실이었다. 수 년째 함께 한 회원들과 추억을 쌓고 싶다는 틈 주인은 유쾌한 에너지로 네 사람을 사로잡았다. 특히 틈 주인은 네 사람과 함께 즉석 챌린지 교실을 열어 분위기를 후끈 달아오르게 했다.이 가운데 도전한 틈 미션은 바로 ‘훌라 훌라’였다. 제한 시간 40초 안에 훌라후프로 풍선을 띄워 릴레이로 반환점을 돌아오면 성공. 추영우가 유독 허둥지둥하며 허당미를 뽐내자, 회원들은 “영우 씨는 잘생겼으니까 괜찮아”라며 사심을 드러내 폭소를 유발했다. 급기야 회원들이 “제작진이 잘못했네. 왜 이렇게 어렵냐”라며 항의까지 하자, 유재석은 “여기 너무 편파적이야”라고 외쳐 웃음을 자아냈다. 하지만 네 사람은 아쉽게도 1단계에서 모든 기회를 소진했다. 추영우는 “너무 죄송하다. 저 양말에 구멍 나게 진짜 열심히 했다”라고 연신 고개를 숙여 회원들을 웃음 짓게 했다.돌아온 점심시간. 유재석, 유연석은 ‘평균 데뷔 4.5년 차’ 추영우, 신시아의 풋풋함에 남다른 감회를 느꼈다. 특히 유재석은 데뷔 22년 차라는 유연석의 말에 “너도 산신령 급이네. 난 이제 산신령 고참”이라며 화들짝 놀랐다. 이에 유연석이 “저희가 그럼 배추도사 무도사냐”라며 너스레를 떨자, 유재석은 “영우랑 시아는 그거 모른다”라며 세대 차를 실감해 웃음을 자아냈다. 그런가 하면, 신시아가 남다른 토크 기질로 유재석을 감탄케 했다. 신시아가 잠깐의 정적에도 “차돌박이 어떤 소스로 드세요?”, “크리스마스가 왜 좋으세요?”라며 토크 흐름을 이끌자, 유재석은 “시아가 진짜 열심히 하네”라며 감탄, 신시아는 “토크 이어 가야죠”라며 천연덕스럽게 받아쳐 웃음을 자아냈다.두 번째로 찾은 틈 장소는 바로 초등학교 급식소였다. 여기서 만난 미션은 30초 안에 국그릇 위에 젓가락으로 주사위 6개를 쌓는 ‘젓가락 신의 한 수’였다. 네 사람은 단 한 번 만에 1단계를 통과하며 심상치 않은 조짐을 보였다. 특히 추영우가 이전과 다른 에이스 면모를 보이자, 유연석은 “우리 영우가 잘하는 게 있어”라며 감격했다. 하지만 2단계는 주사위 8개를 쌓아야 하는 고난도 미션. 유연석마저 손을 바들바들 떨며 긴장하자, 유재석은 “연석아 왜 손 덜덜이야”라며 아우성쳐 웃음을 자아냈다. 이때 8번째 도전에서 틈 주인의 제안으로 테이블 각도를 돌리자, 곧바로 2단계에 성공해 현장을 열광의 도가니로 만들었다. 유재석은 “테이블 돌리기가 신의 한 수였어”라며 틈 주인과 함께 만든 기적을 만끽해 훈훈함을 자아냈다.한편, ‘틈만 나면,’은 매주 화요일 밤 9시에 SBS에서 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr