[종합] 이상민·김준호 하차 여론에 결국 폐지됐다…"결혼이 이렇게 해로워" 일침 ('돌싱포맨')

사진=텐아시아DB

'돌싱포맨'이 4년 5개월 만에 폐지됐다.지난 23일 방송된 SBS 예능 '신발 벗고 돌싱포맨'(이하 '돌싱포맨')에서는 1625일의 여정을 마무리하는 멤버들의 모습이 담겼다.이날은 '돌싱포맨' 마지막 방송으로, 2021년 7월 시작해 4년 5개월 간을 달려온 멤버들의 활약상이 공개됐다.이상민은 "오늘 마지막 인사를 하게 됐다"고 말했고, 탁재훈은 "긴 시간 동안 사고 없이 잘 마치게 되어서 정말 행복했고 기뻤다"라고 밝혔다. 김준호는 "4년 넘게 했는데, 그래도 절반은 행복을 찾았다"며 재혼을 한 본인과 이상민을 언급했다.이에 탁재훈은 "도대체 누구의 행복을 찾은 거냐. 두 분이 재혼해서 이 프로그램이 끝나는 것 아니냐"며 "사랑을 얻고 직장을 잃었다. 결혼이 이렇게 해롭다"고 너스레를 떨었다.또 임원희가 "탁재훈과 나도 사랑을 찾기 위해 노력하겠다"고 하자 탁재훈은 "나는 빼라"라며 선을 그었다. 이에 임원희는 "그러면 저만 사랑 찾도록 노력하겠다"고 해 웃음을 자아냈다.'돌싱포맨'은 최근 고정 멤버인 김준호, 이상민이 연이어 재혼하면서 프로그램의 취지를 잃었다는 부정적인 평가를 받기도 했다. 이에 두 사람을 향한 하차 여론이 쏟아졌지만, '돌싱포맨' 측은 지난 9월 "두 분이 새로운 삶을 시작하면서 오히려 프로그램의 이야기가 더 확장됐다. 이혼의 아픔에서 끝나는 게 아니라, 다시 사랑을 찾고, 새로운 관점으로 삶을 얘기할 수 있게 됐다"며 하차는 없다고 못을 박은 바 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr