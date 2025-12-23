/사진 = 정희원 인스타그램

'저속 노화' 담론을 대중화하며 신뢰를 쌓아온 정희원 저속노화연구소 대표(전 서울시 건강총괄관)가 사생활 논란에 휩싸이면서, 공직 사퇴에 이어 방송 하차와 업계의 '손절'이 전방위로 확산하고 있다.23일 방송계에 따르면, 정 대표가 진행하던 MBC 표준FM '정희원의 라디오 쉼표'는 지난 19일 방송을 끝으로 막을 내렸다. 지난 7월 첫 방송 이후 약 5개월 만의 불명예 하차다. 제작진은 "진행자의 개인적 사정으로 프로그램을 종료하고 '라디오 문화센터'를 대체 편성하게 됐다"고 공지했다. 현재 해당 프로그램의 공식 계정과 기존 콘텐츠는 모두 삭제되거나 내려간 상태다.정 대표는 앞서 지난 22일 서울시 건강총괄관 직에서도 물러났다. 지난 8월 인구 구조 변화에 대응하기 위해 신설된 국장급(3급) 자리에 파격 발탁된 지 4개월 만이다. 서울시는 정 대표가 제출한 사직서를 수리할 방침인 것으로 알려졌다.이러한 전방위적 하차의 배경에는 정 대표와 연구원 A씨 사이의 진실 공방이 자리하고 있다. 정 대표는 연구소 위촉연구원이었던 A씨를 주거침입과 공갈 미수 혐의 등으로 고소했으며, A씨는 이에 맞서 "권력관계에 의한 젠더 폭력"이라며 강제추행 혐의 등으로 정 대표를 맞고소했다. 특히 A씨 측이 정 대표와 주고받은 메신저 대화 일부를 공개하며 논란은 걷잡을 수 없이 커졌다.'저속 노화' 열풍을 마케팅에 적극 활용해 온 식품업계도 즉각적인 대응에 나섰다. 정 대표의 레시피를 전면에 내세웠던 CJ제일제당은 '햇반 라이스플랜' 제품 포장에서 정 대표의 이름과 사진을 삭제하고 새로운 패키지로 교체했다. 웹사이트 내 관련 홍보물 역시 모두 삭제된 상태다. 매일유업 또한 매일두유 렌틸콩 제품 홍보물에서 정 대표 관련 내용을 전면 제거하며 거리 두기에 나섰다.전문가로서 쌓아온 신뢰도가 핵심이었던 만큼, 이번 사생활 논란과 법적 공방은 정 대표의 향후 행보에 치명적인 타격이 될 것으로 보인다. 업계는 건강과 신뢰를 상징하던 인물이었기에 이번 논란이 브랜드 이미지에 미치는 영향이 클 수밖에 없다는 설명이다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr