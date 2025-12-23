/사진 = FNC엔터테인먼트

밴드 씨엔블루(정용화 강민혁 이정신)가 새 앨범의 압도적인 분위기를 담은 콘셉트 필름을 공개하며 컴백 기대감을 최고조로 끌어올렸다.소속사 FNC엔터테인먼트는 22일 공식 SNS를 통해 씨엔블루 정규 3집 '3LOGY'(쓰릴로지)의 콘셉트 필름을 공개하며 본격적인 귀환을 알렸다. 공개된 영상은 씨엔블루 세 멤버가 음악으로 하나가 되어가는 과정을 감각적인 연출로 그려내 시선을 사로잡았다.영상 속 멤버들은 서로 다른 프레임 안에서 각자의 악기를 연주하며 등장한다. 개별적인 사운드가 하나로 모이는 순간, 화면에는 'LOCKED AND LOADED'(준비 완료)라는 강렬한 문구가 새겨지며 완전체 합주가 시작된다. 누구도 막을 수 없는 강력한 에너지를 발산하는 멤버들의 모습은 새로운 길을 개척해 나갈 씨엔블루의 단단한 각오를 짐작게 한다. 특히 영상 제목으로 제시된 "MY NAME ______."은 이들이 새 앨범을 통해 어떤 메시지를 던질지에 대한 궁금증을 증폭시켰다.내년 1월, 약 1년 3개월 만에 발매되는 정규 3집 '3LOGY'는 월드 투어 명과 궤를 같이하는 대규모 프로젝트다. 앨범명은 씨엔블루 세 명의 멤버가 각각 하나의 축을 이루고, 그 균형 위에서 완성된 견고한 음악적 체계를 의미한다. 씨엔블루는 이번 앨범을 통해 오랜 시간 쌓아온 내공은 물론, 더욱 깊어진 팀워크와 진화된 밴드 사운드를 선보일 계획이다.씨엔블루의 정규 3집 '3LOGY'는 1월 7일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 발매된다. 이어 이들은 1월 17일부터 18일까지 양일간 서울에서 개최되는 2026 CNBLUE LIVE '3LOGY'(2026 씨엔블루 라이브 '쓰릴로지')를 시작으로 새 월드 투어의 화려한 포문을 연다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr