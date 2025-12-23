사진 = '홍석천의 보석함' 유튜브 채널 캡처

배우 김무준의 매력이 빛을 발했다.방송인 홍석천이 운영하는 유튜브 채널 '홍석천의 보석함'에서는 '쌍게이가 환장하는 무바이쭌득쿠키 김무준'이라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 홍석천은 김무준에게 짝사랑 하면 어떤 스타일이냐고 물었다. 이에 김무준은 "짝사랑하는 사람이 생기면 요즘에는 좀 도전해 볼 것 같다"고 했다.이를 들은 홍석천은 "자신감이 좀 생겼냐"며 기뻐했고 김무준은 "도전해 보고 실패하는 거랑 아예 도전도 안 해보고 포기하는 건 다르다고 느껴진다"며 "혹시 모르니까 일단 도전해 보고 결과는 담담히 받아들이는 편"이라고 했다.항상 짝사랑만 하고 엇갈리는 역을 하는 김무준에게 홍석천은 "내가 감독님이고 내가 작가님이라고 해도 그런 배역에 김무준 배우를 쓰고 싶은 느낌인 거다"고 했다. 그러면서 화제의 드라마 '키스는 괜히해서' 선우역 연기 포인트를 물었다.김무준은 "어린 나이에 결혼도 하고 아이도 낳고 아내 불륜으로 홀로 아이를 키우고 돈을 벌고 이러는 와중에 마음에 고다림(안은진 분)이 들어왔고 어느 시점 부터 선우라는 캐릭터가 다림이에게 표현을 어느정도 열어도 될지 이런 거에 조금 중점을 두고 섬세하게 감정선을 표현했다"고 했다. 또 김무준은 안은진 권유로 러닝을 시작한 사실을 알리기도 했다. 아울러 김무준은 앞으로 하고 싶은 연기에 대해 항상 짝사랑 연기만 한 것에 대해 쌍방향 사랑을 하고 싶다고 했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr