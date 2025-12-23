사진 = '촌장엔터테인먼트TV' 유튜브 채널 캡처

'나는솔로' 28기 영철과 영자가 아픔을 딛고 함께하는 일상을 공개했다.SBS PLUS '나는솔로' 남규홍 PD가 운영하는 유튜브 채널 '촌장엔터테인먼트TV'에서는 '28기 영철(aka. 변우석, 남희석...) 뷰티의 맛을 깨닫다'라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 영자와 영철은 한 집에서 생활을 하고 있었다. 영자는 "결혼 하려고 해서 날짜를 다 잡았는데 오늘 같이 나가는 일정이 있다"고 밝혔다.영철과 영자는 아픔을 함께 겪었던 것을 언급하며 길을 걸었다. 영자는 "막 무슨 일 있으면 그것 가지고 좌절하거나 이러지는 않는다"며 "수습할 건 하고 다시 거기서 또 시작하면 된다"고 했다.앞서 영자와 영철은 혼전임신을 알리며 축하를 받았지만 계류유산을 한 아픔을 겪었다. 앞서 공개 된 영상에서 영철은 "하늘이 주신 축복 같은 아이지만 영자의 안전과 건강이 첫 번째"라고 강조하며 눈물을 보였다. 영철은 이어 수술 후 영자가 잘 회복하기만을 바란다고 전했다.두 사람은 헤어숍을 찾았다. 영철의 변신을 위한 방문이었다. 과거 방송된 '나는솔로' 28기 본방 당시 영철은 일명 '도토리머리'라는 지적을 시청자들에게 받은 바 있다.영자는 영철이 머리하는 동안 인터뷰를 했다. 영철 처음 봤을 때 어땠냐는 질문에 영자는 "완전 마음에 안 들었다"며 "나의 캐리어를 끌어주는 사람이 누구일까 되게 궁금했는데 딱 만나고 아웃이었다"고 했다.이어 영자는 "일단 헤어스타일부터 별로였고 살짝 아저씨 느낌이 좀 많이 강해 가지고 그런데 저희가 둘 다 말하는 게 뭐냐면 현실을 나와서 겪어 보니까 외적인 건 일단 진자 중요한 건 아니다"며 "그런데 내면 보고 서로 되게 좋아하는 스타일이 됐다"고 하면서 애정을 드러냈다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr