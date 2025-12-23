'나는솔로' 28기 영철과 영자가 아픔을 딛고 함께하는 일상을 공개했다.
SBS PLUS '나는솔로' 남규홍 PD가 운영하는 유튜브 채널 '촌장엔터테인먼트TV'에서는 '28기 영철(aka. 변우석, 남희석...) 뷰티의 맛을 깨닫다'라는 제목의 영상이 올라왔다.
영상에서 영자와 영철은 한 집에서 생활을 하고 있었다. 영자는 "결혼 하려고 해서 날짜를 다 잡았는데 오늘 같이 나가는 일정이 있다"고 밝혔다.
영철과 영자는 아픔을 함께 겪었던 것을 언급하며 길을 걸었다. 영자는 "막 무슨 일 있으면 그것 가지고 좌절하거나 이러지는 않는다"며 "수습할 건 하고 다시 거기서 또 시작하면 된다"고 했다. 앞서 영자와 영철은 혼전임신을 알리며 축하를 받았지만 계류유산을 한 아픔을 겪었다. 앞서 공개 된 영상에서 영철은 "하늘이 주신 축복 같은 아이지만 영자의 안전과 건강이 첫 번째"라고 강조하며 눈물을 보였다. 영철은 이어 수술 후 영자가 잘 회복하기만을 바란다고 전했다.
두 사람은 헤어숍을 찾았다. 영철의 변신을 위한 방문이었다. 과거 방송된 '나는솔로' 28기 본방 당시 영철은 일명 '도토리머리'라는 지적을 시청자들에게 받은 바 있다.
영자는 영철이 머리하는 동안 인터뷰를 했다. 영철 처음 봤을 때 어땠냐는 질문에 영자는 "완전 마음에 안 들었다"며 "나의 캐리어를 끌어주는 사람이 누구일까 되게 궁금했는데 딱 만나고 아웃이었다"고 했다.
이어 영자는 "일단 헤어스타일부터 별로였고 살짝 아저씨 느낌이 좀 많이 강해 가지고 그런데 저희가 둘 다 말하는 게 뭐냐면 현실을 나와서 겪어 보니까 외적인 건 일단 진자 중요한 건 아니다"며 "그런데 내면 보고 서로 되게 좋아하는 스타일이 됐다"고 하면서 애정을 드러냈다.
임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr
