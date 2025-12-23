그룹 방탄소년단 진, 요리 연구가 백종원/사진=텐아시아 DB

요리 연구가 백종원과 그룹 방탄소년단 진이 공동 투자해 설립한 '지니 스탬프'의 주류 브랜드 '아이긴(IGIN)' 유통사 백술도가가 원산지 표시법 위반 혐의를 벗었다.23일 법조계에 따르면, 대전지방검찰청 홍성지청은 최근 원산지표시법 위반 혐의로 송치된 법인 백술도가와 관계자 1명에 대해 증거불충분에 따른 무혐의 처분을 내리고 불기소 통지했다.앞서 지난 9월 한 민원인은 "아이긴 제품의 원산지 표기가 부적절하다"며 국민신문고를 통해 고발장을 제출했다. 해당 민원인은 온라인에서 판매된 아이긴 하이볼 토닉(자두 맛·수박 맛) 제품의 원산지 표시 방식이 소비자의 오해를 불러일으킬 소지가 있다고 주장했다.그러나 검찰은 제품 상세 페이지에 '자두 농축액(외국산: 칠레산)', '수박 농축액(외국산: 미국산)' 등 원료의 원산지를 명확하게 명시한 점을 확인했다. 또한 실제 제품의 제조와 생산이 충남 예산군에서 이루어진 점 등을 종합적으로 검토해 법령 위반 사실을 인정하기 어렵다고 결론지었다.요리 연구가 백종원은 지난 1월 자신이 운영하는 외식 프랜차이즈 기업 더본코리아의 '빽햄' 선물 세트 가격과 관련해 논란을 겪은 바 있다. 이후 LPG 안전관리 및 농지법 위반, 귤 맥주 함량 표기 의혹 등이 연이어 제기되자 사과 영상을 게시하고 잠정적인 활동 중단을 발표했다.약 6개월간의 공백기를 가진 백종원은 최근 MBC 예능 프로그램 '남극의 셰프'를 통해 방송에 복귀했다. 또한 '흑백요리사: 요리 계급 전쟁2'에 심사위원으로 출연하며 활동을 이어가고 있다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr