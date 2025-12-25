사진=하퍼스 바자

패션 매거진 '하퍼스 바자' 코리아가 12월 31일 개봉하는 멜로 영화 '만약에 우리'로 만난 구교환, 문가영과 함께한 화보를 공개했다. '헤어진 연인이 우연히 만나 과거를 추억한다'라는 영화의 설정을 빌려와 카메라 앞에서 이별한 커플의 면면을 연기했다.'만약에 우리'는 각자의 지난했던 시기를 품어주며 오랜 시간 서로서로 가족이 되었던 연인이 헤어진 뒤 10년 만에 우연히 만나 과거를 추억할 자리를 마련하며 벌어지는 이야기를 담은 영화다. 구교환에게 첫 멜로 연기를 선보이게 된 소감을 묻자 "첫 멜로 작품이라고 해서 특별한 차이를 느끼고 연기하진 않았다. 인간이 제일 잘하는 게 사랑이다. 내가 알고 있는, 통과했던 시간을 관객분들에게 보여드린다면 자연스럽게 멜로가 되는 거라고 생각했다"라고 답했다.1996년생 문가영은 "영화 속 두 사람의 이야기는 누구나 겪어봤을 보편적인 감정을 큰 축으로 가져간다. 흘러가는 대로 연기해도 모든 사람이 이해해 줄 거라는 확신이 있었다. 영화의 설정처럼 꼭 장기 연애를 한 커플이 아니더라도 사랑을 해본 우리 모두라면 정원이나 은호의 행동, 말, 선택 같은 찰나의 순간들에서 공감할 수 있을 거라 생각한다"라며 영화에 대한 확신을 보였다.이번 작품으로 처음 만난 두 사람에게 작업하며 느낀 서로의 인상에 관해 묻자 1982년생 구교환은 "센스가 굉장히 좋은 배우다. 촬영을 함께 관객의 입장에서 연기하는 모습을 구경하듯 보게 된 순간도 많았다"라며 이별 후의 감정을 표현한 문가영의 버스 신을 인상 깊은 장면으로 언급했다. "아마 한국 영화에서 제일 슬프게 잘 우는 신 TOP3 안에 들 거다. 현장에 있던 스태프들도 어깨를 들썩들썩하면서 울었을 정도다. '카메라는 배우를 사랑한다'라는 말을 좋아하는데, 그 장면을 보고 딱 그 말이 생각났다. 카메라는 가영 씨가 보여준 걸 사랑하는 마음으로 그대로 담은 거다. 아마 오랫동안 회자할 것 같다"라고 답했다.문가영은 "나는 사실 배우 구교환의 오랜 팬이다. 아마 구교환은 배우 팬이 가장 많은 배우일 것"이라며 "(구교환에게는) 계산하지 않은 것 같은, 자연스러운 순간들을 만들어내서 계속 보고 싶게 만드는 힘이 있다. 처음에는 이 배우가 즉흥적으로 툭툭 꺼내 놓는 얼굴들이 타고난 능력이라 생각했는데, 사실 촘촘한 계획이 있고 그에 대한 준비도 다 되어 있어서 나오는 여유였다는 걸 알게 됐다"라고 답했다.끝으로 구교환은 "무엇보다 오랜만에 극장에서 볼 수 있는 한국 멜로 영화라는 자부심이 있다. 멜로 부활의 신호탄이 될 것"이라며 관객으로서 영화에 거는 기대를 내비쳤다.'만약에 우리' 구교환, 문가영과 함께한 화보 및 인터뷰는 '하퍼스 바자' 2026년 1월호와 공식 웹사이트, 인스타그램, 유튜브에서 확인할 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr