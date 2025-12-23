/ 사진=텐아시아 DB

/ 사진=SBS ‘신발 벗고 돌싱포맨’

SBS ‘신발 벗고 돌싱포맨’이 23일을 끝으로 종영한다.23일 방송되는 SBS ‘신발 벗고 돌싱포맨’에서는 김준현 X 브라이언 X 효연 X 손태진이 등장해 돌싱포맨과의 역대급 티키타카로 큰 웃음을 선사할 예정이다.최근 진행된 녹화에서 독실한 크리스천인 브라이언이 무속신앙을 좋아한다고 밝혀 현장을 술렁이게 만들었다. 그는 사주를 보고 분홍색 팬티를 50장 구매한 것은 물론, 새 프로그램에 들어갈 때마다 타로점까지 본다고 고백했다. 이를 들은 돌싱포맨이 교회를 끊으라고 말하자, 이에 브라이언은 “타로에서 안 좋은 얘기가 나오면 하나님께 기도드린다. 하나님은 타로쌤, 사주쌤도 만들었지 않냐”며 되려 당당하게 받아쳐 모두를 폭소케 했다.이밖에 김준현은 “아무것도 모를 때 하는 것이 결혼, 뭔가 알아가기 시작할 때는 이혼, 모든 걸 망각하면 재혼”이라는 명언을 남겨 돌싱포맨의 공감을 샀다. 심지어 김준현은 이제 뭔가 알아가기 시작했다고 말했는데, 이에 이상민은 결혼 생활과 비교하면 바깥 스트레스는 아무것도 아니라고 열변을 토해 모두를 의아하게 만들었다.한편, 그동인 솔직하고 거침없는 매력으로 시청자들을 무장해제 시켰던 ‘돌싱포맨’이 오늘 방송을 통해 마지막 인사를 전한다. 탁재훈은 “사랑을 찾았지만, 직장은 잃었다”며 마지막까지 돌싱포맨스러운 모습으로 웃음을 자아냈고, 끝으로 “세상의 모든 돌싱을 응원한다”며 감사함을 표했다. 4년 5개월간의 여정의 마침표는 오늘 밤 10시 50분에 방송되는 ‘신발 벗고 돌싱포맨’에서 확인할 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr