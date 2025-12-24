사진=KBS1

'서준맘' 캐릭터로 인기를 끈 코미디언 박세미가 KBS1 교양 프로그램 'TV쇼 진품명품'에서도 유쾌한 에너지와 날카로운 관찰력으로 존재감을 드러냈다.박세미는 최근 방송된 KBS1 'TV쇼 진품명품'에 출연해 오프닝부터 인기 부캐릭터인 '서준맘'으로 빙의해 재치 넘치는 멘트로 현장 분위기를 끌어올렸다.그가 출연한 'TV쇼 진품명품'은 세월 속에 묻혀 있던 진품과 명품을 발굴해 배우는 즐거움과 깨닫는 기쁨을 전하는 고미술 감정 프로그램이다.이날 박세미는 "오늘 장원은 나예요"라는 자신감 넘치는 포부와 함께 자연스럽게 웃음을 유도하며 프로그램의 포문을 활짝 열었다. 전문 감정 위원의 예리한 시선을 통해 우리 고미술품의 가치를 조명한 가운데, 박세미는 스페셜 게스트 이상의 활약과 센스로 재치 있는 입담과 날카로운 관찰력으로 시선을 사로잡았다.감정가를 정확하게 제시하고 다양한 퀴즈를 연이어 맞히며 두각을 나타냈고, 결국 이날 '오늘의 장원'으로 선정되는 활약을 펼쳤다. 방송 말미에는 "계속 꾸준히 출연하면서 10개 이상 모을 수 있도록 열심히 하겠다"라는 다부진 각오를 전하며 다음 출연에 대한 기대감을 더했다.박세미는 최근 '세상을 바꾸는 시간, 15분'에 출연해 자기 삶을 유쾌하게 풀어내며 공감을 이끌었으며, 개인 유튜브 채널 '안녕하세미'를 통해 현실적인 일상과 감각적인 재치를 담은 콘텐츠를 선보이는 등 다채로운 행보를 이어가고 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr