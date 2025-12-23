김혜준, 정제된 카리스마…한층 깊어진 성숙미

사진제공=얼루어 코리아

배우 김혜준의 색다른 매력이다.23일 소속사 매니지먼트mmm은 패션 라이프스타일 매거진 얼루어 코리아 1월호와 함께한 김혜준의 화보를 공개했다.공개된 사진 속 김혜준은 차분한 분위기 속 정제된 카리스마를 발산하고 있다. 길게 늘어뜨린 머리카락에 세미 스모키 메이크업으로 포인트를 준 그녀는 기존의 사랑스러운 이미지를 잠시 내려놓고 성숙한 아름다움을 뽐내고 있다.이날 김혜준은 착장에 따라 순간순간 달라지는 다채로운 표정과 포즈로 현장을 압도했다는 후문이다. 특히 재킷 바디 슈트, 스팽글 슬리브리스 등의 과감한 스타일링도 자신만의 색깔로 소화해색다른 매력으로 화보를 완성했다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr