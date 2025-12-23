사진=래퍼 이영지 SNS

래퍼 이영지가 한층 아름다워진 근황을 공개하며 연말 인사를 전했다.이영지는 23일 자신의 인스타그램 계정에 "이거 지금 올리려고 한 건 아닌데 일단 메리 크리스마스"라는 문구와 함께 사진 여러 장을 게시했다. 공개된 사진 속 이영지는 평소와는 다른 분위기를 연출했다.사진에서 이영지는 긴 생머리를 늘어뜨린 채 카메라를 응시하거나 미소를 짓는 포즈를 취했다. 어깨선이 드러나는 의상을 착용한 모습에서는 평소와 다른 분위기가 담겼다. 이영지는 옅은 화장과 함께 여유로운 표정으로 사진 촬영에 임했다.해당 게시물에 동료 연예인들과 팬들은 "메리 크리스마스", "너무 예쁘다", "분위기 미쳤다" 등의 댓글을 남겼다. 이에 이영지는 "인스타 넘 안올렸어서 먼저 푼다"라는 추가 댓글을 작성하기도 했다.한편 래퍼 이영지는 지난 4월 방영된 tvN 예능 프로그램 '뿅뿅 지구오락실 시즌3'에 출연한 바 있다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr