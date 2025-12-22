TV텐 바로가기
그룹 유니스가 ‘2026 타이난 굿 영 록 크리스마스 콘서트’(2026 Tainan Good Young Rock Christmas Concert) 일정을 마치고 22일 오후 인천국제공항을 통해 대만에서 입국했다.
유니스, 타이난 콘서트 마치고 귀국 [TV10]
이승현 기자 lsh87@tenasia.co.kr

ADVERTISEMENT

© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지