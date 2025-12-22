홈 연예가화제 유니스, 타이난 콘서트 마치고 귀국 [TV10] 입력 2025.12.22 20:18 수정 2025.12.22 20:18 카카오톡 공유하기 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 네이버 공유하기 밴드 공유하기 URL복사 글자 크게 글자 작게 TV텐 바로가기 그룹 유니스가 ‘2026 타이난 굿 영 록 크리스마스 콘서트’(2026 Tainan Good Young Rock Christmas Concert) 일정을 마치고 22일 오후 인천국제공항을 통해 대만에서 입국했다. 이승현 기자 lsh87@tenasia.co.kr ADVERTISEMENT © 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지 카카오톡 공유하기 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 네이버 공유하기 밴드 공유하기 URL복사 관련기사 고준희, '에르메스 담요' 강아지 배변패드 됐다…"육아가 따로 없네" 박원숙, 방송 폐지 이유 드디어 밝혔다…"이쯤에서 물러 나야지" 눈물 ('같이삽시다') 샤이니 민호, '불법 의료 시술 논란→방송 중단' 키와 희비교차…깜짝 예능 출연 소식 ('뛰산') ADVERTISEMENT ADVERTISEMENT