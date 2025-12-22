'4인용식탁' 정선희가 故 안재환과 사별 후 힘들었던 시간을 회상했다.
22일 방송된 채널A '절친 토큐멘터리 - 4인용식탁'은 상담가 이호선 편으로, 아나운서 이재용, 코미디언 정선희가 함께했다.
이날 정선희는 자신의 고민에 대해 "1990년대에는 방송에만 매진해서 살았다. 그런데 내 의자와 상관없이 공중분해 되니까, '내가 일군 땅이 진짜 내 거였나' 싶더라"고 털어놨다. 집, 가족 공개를 멀리하고, SNS 사용하지 않는 정선희는 "다음 기회가 있어서 살아간다면 내 것을 갖고 싶었다. 나만의 숨 쉴 공간이 사라지면, 못 견딜 것 같다. 혼자 즐길 수 있는, 사람들 반응과 관계없이 무관한 기쁨이 나를 살릴 수 있는 양분이라고 믿는다"고 이야기했다.
이호선 교수는 이를 '자기 복합성'이라고 표현했다. 그러면서 "삶의 기쁨과 희망이 여러 개 있는 사람이 건강하게 오래 산다"고 설명했다. 정선희는 "나 혼자 오래 살겠네. 결혼은 아니지만, 연애는 할 거다. 65세부터 즐겨야지"라고 선언해 눈길을 끌었다.
그런 정선희를 보며 이재용은 "방송 오래 한 사람은 자기검열이 있다"고 말했다. 박경림이 이를 "나락 감지 센서"라고 표현하자, 정선희는 "그렇게 자기 검열을 해도 갈 때 되면 나락 가더라. 그래도 또 기어 올라오면 된다. 퇴로가 없는 건 아니"라며 긍정적인 모습을 보였다. 일생 어머니에게 영향을 많이 받았다는 정선희는 "어머니가 강하다. '여걸식스' 시청자 게시판 악플을 보고 울고 있었더니, 엄마가 '큰물에서 놀려면 욕도 크게 먹어야 해'라고 하더라"라며 엄마의 가치관이 위기의 순간을 넘길 수 있게 해줬다고 전했다.
정선희는 故 안재환과의 사별을 떠올리며 "내가 완전히 무너졌을 때도 엄마는 내게 '팔자'를 운운한 적이 한 번도 없다. 항상 '너는 특별했다. 앞으로의 네 삶이 기대된다'고 말해줬다. 내가 절뚝일 때마다 그렇게 해줘서, 지금 그 의리로 모시고 사는 것 같다"며 애정을 표현했다.
김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr
22일 방송된 채널A '절친 토큐멘터리 - 4인용식탁'은 상담가 이호선 편으로, 아나운서 이재용, 코미디언 정선희가 함께했다.
이날 정선희는 자신의 고민에 대해 "1990년대에는 방송에만 매진해서 살았다. 그런데 내 의자와 상관없이 공중분해 되니까, '내가 일군 땅이 진짜 내 거였나' 싶더라"고 털어놨다. 집, 가족 공개를 멀리하고, SNS 사용하지 않는 정선희는 "다음 기회가 있어서 살아간다면 내 것을 갖고 싶었다. 나만의 숨 쉴 공간이 사라지면, 못 견딜 것 같다. 혼자 즐길 수 있는, 사람들 반응과 관계없이 무관한 기쁨이 나를 살릴 수 있는 양분이라고 믿는다"고 이야기했다.
이호선 교수는 이를 '자기 복합성'이라고 표현했다. 그러면서 "삶의 기쁨과 희망이 여러 개 있는 사람이 건강하게 오래 산다"고 설명했다. 정선희는 "나 혼자 오래 살겠네. 결혼은 아니지만, 연애는 할 거다. 65세부터 즐겨야지"라고 선언해 눈길을 끌었다.
그런 정선희를 보며 이재용은 "방송 오래 한 사람은 자기검열이 있다"고 말했다. 박경림이 이를 "나락 감지 센서"라고 표현하자, 정선희는 "그렇게 자기 검열을 해도 갈 때 되면 나락 가더라. 그래도 또 기어 올라오면 된다. 퇴로가 없는 건 아니"라며 긍정적인 모습을 보였다. 일생 어머니에게 영향을 많이 받았다는 정선희는 "어머니가 강하다. '여걸식스' 시청자 게시판 악플을 보고 울고 있었더니, 엄마가 '큰물에서 놀려면 욕도 크게 먹어야 해'라고 하더라"라며 엄마의 가치관이 위기의 순간을 넘길 수 있게 해줬다고 전했다.
정선희는 故 안재환과의 사별을 떠올리며 "내가 완전히 무너졌을 때도 엄마는 내게 '팔자'를 운운한 적이 한 번도 없다. 항상 '너는 특별했다. 앞으로의 네 삶이 기대된다'고 말해줬다. 내가 절뚝일 때마다 그렇게 해줘서, 지금 그 의리로 모시고 사는 것 같다"며 애정을 표현했다.
김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr
ADVERTISEMENT
© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT