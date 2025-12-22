사진=박미선 SNS

/사진 = 박미선 인스타그램

유방암 투병으로 활동을 중단 중인 방송인 박미선이 최근 불거진 건강식품 공동구매 논란과 관련해 자필 사과문을 게재하며 재차 고개를 숙였다.박미선은 22일 자신의 인스타그램을 통해 "본의 아니게 이번 일로 여러분들 마음을 불편하게 해 드렸다. 제가 생각이 많이 짧았다"라고 사과의 뜻을 전했다. 이어 "저도 암과 싸우고 있는 환우로서 아직도 모르는 게 너무 많음을 이번 기회에 또 한 번 절실하게 느꼈다"라며 "앞으로 더 공부하고 더 신중하겠다. 많이 응원해 주신 분들 감사드리고 더 건강 챙겨서 좋은 모습으로 돌아오겠다"라고 덧붙였다.이번 논란은 지난 20일 박미선이 SNS에 블루베리즙 공동구매 게시글을 올리면서 시작됐다. 이를 접한 일부 누리꾼들은 암 환자에게 블루베리 성분이 부정적인 영향을 미칠 수 있다는 우려와 함께 적절치 못한 홍보라는 지적을 제기했다.초기에 박미선은 "치료가 끝나 일상 복귀를 준비하며 시작한 일인데 불편을 드렸다면 죄송하다"면서도 "분명히 좋은 제품이니 필요한 분들께 도움이 되길 바란다. 환우들은 담당의와 상담 후 결정해달라"며 공구를 강행하는 모습을 보였다. 그러나 이후 비판 여론이 확산하자 결국 관련 게시물을 모두 삭제하고 자필 사과문을 올리며 사태 수습에 나섰다.한편 박미선은 올해 초 건강상의 이유로 모든 방송 활동을 중단했다. 지난달에는 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에 출연해 "유방암이 임파선까지 전이됐으나 항암 치료를 마치고 현재 약물 치료 중"이라고 밝히며 많은 이들의 응원을 받은 바 있다.이하 박미선 자필 사과문 전문안녕하세요 여러분.본의 아니게 이번 일로 여러분들 마음을 불편하게 해드렸습니다. 제가 생각이 많이 짧았네요.저도 암과 싸우고 있는 환우로서 아직도 모르는 게 너무 많음을 이번 기회에 또 한 번 절실하게 느꼈습니다.앞으로 더 공부하고 더 더 신중하겠습니다. 많이 응원해 주신 분들 감사드리고 더 건강 챙겨서 좋은 모습으로 돌아올게요. 다들 건강하세요. 감사합니다.박미선 올림최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr