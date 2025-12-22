/사진 = 뮤직팜 제공

가수 존박이 8년 만에 열린 단독 콘서트를 성공적으로 마쳤다.존박이 지난 12월 19일부터 21일까지 서울 이화여자대학교 삼성홀에서 단독 콘서트 '꿈처럼(Like a Dream)'을 개최하고 팬들과 만났다. 이번 공연은 2017년 이후 8년 만에 열린 단독 무대로, 티켓 오픈과 동시에 전석 매진을 기록하며 공연 전부터 뜨거운 화제를 모았다.이번 콘서트는 화려한 특수효과나 게스트 없이 오직 풀 밴드의 라이브 연주와 존박의 목소리만으로 120분을 가득 채웠다. 1920년대 재즈 클럽을 연상시키는 무대에서 'BLUFF'로 포문을 연 존박은 '제자리', '이게 아닌데', '네 생각' 등 자신의 음악적 서사를 담은 정교한 셋리스트를 선보였다. 특히 크리스마스 시즌에 맞춰 준비한 캐럴 메들리와 직접 연주한 피아노 선율은 관객들에게 따뜻한 위로와 포근함을 선사했다.존박은 공연 내내 관객들과 눈을 맞추며 "오래 기다리게 해서 미안하다. 무대가 얼마나 소중한지 다시금 깨달았다"라는 진심 어린 소회를 밝혔다. 이어 "앞으로 크리스마스 시즌에는 반드시 공연을 하겠다. 다음 공연까지는 절대 오래 걸리지 않을 것"이라고 약속하며 향후 라이브 무대를 중심으로 한 활발한 활동을 예고했다.관객들의 떼창과 '꿈처럼'의 감동적인 피날레로 막을 내린 이번 공연은 존박이 단순한 보컬리스트를 넘어 무대 전체를 장악하는 '공연형 아티스트'임을 다시 한번 증명한 자리가 되었다. 8년의 기다림을 완벽한 라이브로 보답한 존박의 향후 행보에 가요계의 기대가 쏠리고 있다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr