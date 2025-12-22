사진=텐아시아DB
배우 채종협이 사랑의열매 사회복지공동모금회를 통해 1000만원을 기부했다.

22일 사랑의열매 사회복지공동모금회(회장 김병준)는 2025년 연말 캠페인 광고 모델로 활동 중인 채종협이 1000만 원을 기부했다고 밝혔다.

채종협은 사랑의열매 연말 광고 모델로 나눔 메시지를 전해 온 데 이어, 따뜻한 나눔을 직접 실천하게 됐다. 그는 "사랑의열매 광고 모델로 함께하며 오히려 제가 따뜻한 에너지를 얻어갈 수 있었다"고 밝혔다.

이어 채종협은 "추운 겨울 이웃들에게 작은 희망을 전하고자 하는 마음에 기부를 결심했다"라며 "광고 촬영부터 기부까지, 나눔문화를 확산하는 데 작은 역할이라도 함께할 수 있어 영광"이라고 덧붙였다.

이번에 전달된 기부금은 취약계층의 겨울철 난방 지원과 생활 안전을 돕는 데 사용될 예정이다.

