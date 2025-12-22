사진=텐아시아DB

배우 채종협이 사랑의열매 사회복지공동모금회를 통해 1000만원을 기부했다.22일 사랑의열매 사회복지공동모금회(회장 김병준)는 2025년 연말 캠페인 광고 모델로 활동 중인 채종협이 1000만 원을 기부했다고 밝혔다.채종협은 사랑의열매 연말 광고 모델로 나눔 메시지를 전해 온 데 이어, 따뜻한 나눔을 직접 실천하게 됐다. 그는 "사랑의열매 광고 모델로 함께하며 오히려 제가 따뜻한 에너지를 얻어갈 수 있었다"고 밝혔다.이어 채종협은 "추운 겨울 이웃들에게 작은 희망을 전하고자 하는 마음에 기부를 결심했다"라며 "광고 촬영부터 기부까지, 나눔문화를 확산하는 데 작은 역할이라도 함께할 수 있어 영광"이라고 덧붙였다.이번에 전달된 기부금은 취약계층의 겨울철 난방 지원과 생활 안전을 돕는 데 사용될 예정이다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr