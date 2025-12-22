[사진제공='러브 미' 방송 화면 캡처]

배우 양현민이 ‘러브 미’에 특별출연했다.지난 19일 첫 방송된 JTBC 금요시리즈 ‘러브 미’는 내 인생만 애틋했던, 조금은 이기적이라 어쩌면 더 평범한 가족이 각자의 사랑을 시작하며 성장하는 이야기를 그린 드라마다. 양현민은 극 중 서준경(서현진 분)의 소개팅 상대로 깜짝 등장했다.이날 소개팅남(양현민 분)은 서준경의 반응을 살피기 보다 자신의 기준과 논리로 대화를 이끌어가며 불편함을 자아냈다. 소개팅남은 “제가 시간 낭비하는 걸 체질적으로 싫어해서요”, “더 알아갈 필요 없는 여자한테 내가 술값을 다 낼 필요는 더더욱 없고”라는 계산적이고 자기중심적인 성향을 드러냈다.짧은 분량이지만 양현민은 확고한 존재감으로 극에 깊은 인상을 남겼다. 양현민은 자연스러운 생활 연기로 캐릭터의 색깔을 제대로 살려내며 ‘러브 미’의 시작을 든든하게 채웠다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr