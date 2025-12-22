텐아시아 DB

텐아시아 DB

배우 이준호가 자신의 초능력에 불만을 보였다.22일 오전 서울 강남구에 위치한 호텔에서 넷플릭스 시리즈 '캐셔로'의 제잘발표회가 진행됐다. 현장에는 이창민 감독을 비롯해 배우 이준호, 김혜준, 김병철, 김향기, 이채민, 강한나가 참석했다.'캐셔로'는 결혼자금, 집값에 허덕이는 월급쟁이 상웅(이준호 분)이 손에 쥔 돈만큼 힘이 강해지는 능력을 얻게 되면서 생활비와 초능력 사이에서 흔들리는 생활밀착형 내돈내힘 히어로물이다.이날 이준호는 "솔직히 말하면 내 초능력이 마음에 들지 않는다"라고 운을 뗐다.이어 "내가 가장 사랑한 초능력은 빵미(김향기 분)의 초능력이었다, 염력이 좋지 않나"라며 "빵을 먹어서 초능력을 쓸 수 있다면 다 먹을 수 있다"라고 너스레를 떨었다.한편 '캐셔로'는 오는 26일 넷플릭스에서 공개된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr