사진=텐아시아DB

사진제공=미디어랩 시소

화사와의 시상식 축하 무대로 화제를 모았던 박정민이 능청스러운 현실 연기로 ‘연기의 성’ 판을 제대로 흔든다. 박정민은 활동 중단 선언으로 모두를 놀라게 한다.박정민은 22일 오후 6시 공개되는 비보티비 파일럿 콘텐츠 ‘연기의 성' 2화에 출연해 김의성, 임형준과 현실과 연기를 넘나드는 티키타카를 선보인다.‘연기의 성’은 국민 빌런에서 국민 호감으로 큰 사랑을 받는 배우 김의성과 메소드 연기로 주목받고 있는 임형준이 기획·연출·각본·출연까지 맡은 콘텐츠.실제 배우들의 대화를 바탕으로 연기와 현실의 경계를 허무는 모큐멘터리 예능이다.1화가 공개된 직후 연기와 현실의 경계를 무너뜨린 신선한 형식으로 화제를 모았다. 네티즌들은 “어디까지가 대본이고 어디까지가 진짜냐”, “예능인데 살기가 느껴진다”, “간만에 배꼽 잡고 웃었다” 등 반응을 보였다.지난 8일 공개된 1화에서는 임형준이 오디션을 앞두고 김의성을 찾아가 연기 노하우를 묻는 모습이 그려졌다. 이에 김의성이 뒤에서 전화 한 통으로 임형준의 역할을 뺏는 모습이 공개되며, 국내 톱 조연 배우들의 치열한 신경전이 벌어졌다.이날 공개되는 2화에서는 연기 활동 중단을 선언한 박정민과, 할리우드 캐스팅 디렉터의 등장 등 흥미로운 스토리로 시청자를 사로잡을 예정이다. 박정민은 김의성에게 “선배면 다냐”라고 시그니처 짜증 연기를 선보여 현장을 단숨에 긴장감으로 물들였다는 후문이다.박정민의 등장으로 웃음 수위가 한층 올라간 ‘연기의 성’ 2화는 22일 오후 6시 유튜브 채널 '비보티비'를 통해 공개된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr