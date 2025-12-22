사진=배정남 SNS

모델 겸 방송인 배정남이 세상을 떠난 반려견과 함께 하는 일상을 공유했다.배정남은 지난 21일 자신의 인스타그램 스토리에 "off to newyork"이라는 문구와 함께 여러 장의 사진들을 순차적으로 게재했다.공개된 사진들 속에는 배정남이 미국으로 향하는 비행기에 탑승한 모습. 특히 배정남은 떠난 반려견의 미니어처와 함께 기내에 탑승했음을 인증해 눈길을 끌었다.앞서 배정남은 지난 9월 29일 반려견을 떠나 보냈다. 당시 그는 "갑자기 심장마비로 쓰러졌다"며 "이제 아프지 말고 그곳에서 마음껏 뛰어 놀아. 우리 딸래미 많이 사랑해"라며 애정을 드러냈다.배정남은 최근 한 예능에 출연해 "반려견의 털 일부를 가지고 있다"고 했다. 그러자 점쟁이는 "털도 보내줘라. 반려견이 하늘에서까지 아프다"라고 조언했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr