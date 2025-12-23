사진 제공=채널A '요즘 남자 라이프-신랑수업'
'신랑수업' 김성수가 박소윤과 '놀이공원 데이트'에 나선다.

24일 방송하는 채널A '요즘 남자 라이프-신랑수업(이하 '신랑수업')' 194회에서는 김성수가 앞서 소개팅을 했던 박소윤과 놀이공원에서 첫 데이트를 하며 미리 크리스마스 분위기를 내는 모습이 펼쳐진다.

이날 김성수는 새 재킷을 입고 댄디한 분위기로 등장한다. '27년 지기' 절친 백지영이 "(박소윤과) 데이트 잘 하라"며 응원 차 사준 옷을 입고 나온 것. 이를 본 '스튜디오 멘토군단'은 "진짜 멋있다!"며 응원하고, 모두의 관심 속 박소윤이 모습을 드러낸다. 김성수는 그녀를 보자 "여전히 예쁘시다"면서 '광대승천' 미소를 짓는다.
직후, 김성수는 박소윤을 차에 태워 데이트 장소로 이동한다. 차에서 그는 "어제 제가 경기도 광주에서 골프를 쳤다. 골프 끝나고 잠깐 얼굴 보러 가고 싶어서 전화를 했었다. 사실 (소윤 씨가) 부담스러워 할까 봐 고민을 많이 했었다"고 어제 통화를 했던 사실을 언급한다. 그러면서 그는 "어제 간 골프장 근처에 '짜글이 맛집'이 있는데, 소윤 씨 사다 줄까 했었다"라고 해 박소윤을 '심쿵'하게 만든다. '오락부장' 문세윤은 "바로 그게 사랑이다. 맛있는 거 먹을 때 생각나는 사람!"이라고 외쳐 스튜디오를 핑크빛으로 물들인다.

달달한 분위기 속 김성수는 "저도 정말 오랜만에 간다. 촬영 때문에 몇 십 년 전에 갔던 것 같고, 개인적으로는 거의 없다"며 놀이공원 데이트를 준비했음을 알린다. 이어 그는 '스튜디오 멘토군단'에게 "소윤 씨가 놀이공원 데이트를 한 번도 안 해봤다고 해서"라고 설명해 열띤 박수를 받는다. 박소윤 역시 "원래 제 버킷리스트가 전 세계에 무서운 놀이기구를 다 타 보는 것이었다. 오늘 너무 재밌겠다"며 즐거워 한다.

채널A '신랑수업'은 오는 24일 오후 9시 30분 방송된다.

김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr

