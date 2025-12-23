사진=텐아시아DB

전현무가 진행을 맡은 '우리들의 발라드'가 스핀오프 방송으로 새해를 활짝 연다. 앞서 전현무는 '주사 이모'에게 불법 의료 시술을 받았다는 의혹에 휩싸였지만 빠르게 아니라고 선을 그었고, 이 프로그램은 6.0% 최고 시청률을 기록했지만 9일 방송된 최종회에서 2.6%로 급격히 하락했다.국내 최초 발라드 오디션 프로그램 SBS '우리들의 발라드'는 오는 2026년 1월 오픈 라디오 콘셉트의 공개 음악 토크쇼 '무무X차차-우발라디오'(이하 '우발라디오')로 시청자들과 새롭게 만난다.지난 2일 막을 내린 '우리들의 발라드'는 평균 나이 18.2세 참가자들의 목소리로 재탄생한 시대별 발라드곡을 통해 그 시절 추억을 소환하며 시청자들의 마음을 사로잡았다. 방송 내내 넷플릭스 한국 TOP10 시리즈 상위권을 유지했고, 각종 온라인 콘텐츠 누적 조회수 1억 뷰 이상을 기록하며 큰 사랑을 받았다.한국인이 사랑한 발라드 톱100 차트도 만들어 발라드의 새 시대를 열었다는 극찬이 쏟아졌다. 매주 발매된 경연곡 음원 역시 각종 음원 차트 상위권을 석권해 프로그램은 물론 참가자들을 향한 높은 관심을 증명했다.'우리들의 발라드' 첫 스핀오프 프로그램이 음악 토크쇼 '우발라디오'로 밝혀져 팬들의 더욱 큰 기대를 모으고 있다. 본 방송 MC를 맡은 전현무와 '탑백귀' 심사위원으로 활약한 차태현이 DJ로 나서 시청자의 사연을 전하고, 겨울밤에 어울리는 발라드 감성을 전한다.'우리들의 발라드' 우승자 이예지를 비롯한 TOP6 송지우, 이지훈, 천범석, 최은빈, 홍승민, 세미파이널 진출자 김윤이, 민수현, 이준석, 임지성, 제레미, 정지웅까지, TOP12 참가자들이 한자리에 모여 새로운 무대와 함께 못다 한 이야기를 풀어내 본 방송과는 또 다른 매력을 보여줄 예정이다.'우발라디오'는 발라드의 감성과 라디오의 전달력, 공개 방청의 참여도를 결합한 음악 토크쇼로, 공감과 몰입을 동시에 끌어올릴 새로운 시도로 기대를 모은다. 특히 본 방송 상징이었던 '탑백귀'를 현장 참여 방식으로 풀어내 30명의 방청객 투표와 리액션을 통해 현장감을 더한다.1월 '우발라디오' 방송과 더불어 TOP12 참가자들이 함께하는 '우리들의 발라드 전국투어 콘서트'도 개최돼 전국 각지의 팬들을 찾아간다.전국투어 콘서트 또한 참가자들의 목소리를 현장에서 직접 듣고 싶다는 시청자들의 열렬한 요청으로 성사됐다. 공연은 2026년 1월 10일 성남 성남아트센터 오페라하우스, 1월 24일 대구 엑스코 오디토리움, 2월 7일과 8일 양일간 서울 경희대학교 평화의전당, 2월 28일 부산 KBS 부산홀, 3월 7일 대전 충남대학교 정심화홀에서 개최된다.성남, 대구, 서울 공연은 3개 도시 모두 전석이 초고속 매진돼 인기를 증명했고, 팬들의 열띤 호응에 힘입어 부산과 대전 추가 공연으로 이어졌다. 오는 23일 오후 1시 NOL 티켓을 통해 대전 공연 예매가 오픈될 예정으로, 팬들의 요청이 쇄도한 만큼 또 한 번 치열한 '예매 전쟁'이 펼쳐질 것으로 예상된다.'우리들의 발라드' 스핀오프 예능 '우발라디오'는 2026년 1월 6일 오후 10시 40분 SBS에서 첫 방송 될 예정이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr