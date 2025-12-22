사진=방송인 겸 필라테스 강사 원진서 SNS

사진=방송인 겸 필라테스 강사 원진서 SNS

방송인 겸 필라테스 강사 원진서가 남편인 코미디언 윤정수와 함께 떠난 발리 신혼여행의 행복한 순간을 공유했다.원진서는 지난 21일 자신의 소셜미디어(SNS) 계정을 통해 윤정수와 촬영한 신혼여행 사진들을 게재하며 근황을 전했다.공개된 사진 속 두 사람은 발리의 한 고급 리조트 내 식당으로 보이는 장소에서 다정한 모습을 연출하고 있다. 흰색 셔츠를 입은 윤정수와 베이지색 홀터넥 의상을 착용한 원진서는 나란히 소파에 앉아 카메라를 향해 환하게 미소 짓는 모습이다. 대리석 테이블 위에는 3단 트레이에 담긴 다양한 디저트가 놓여있어 호화로운 휴양지의 분위기를 더한다.원진서는 해당 사진에 "멋진 남편과 너무도 완벽했던 우리의 첫 발리. 고마워 여보"라는 문구가 적힌 오버레이를 덧붙여 남편 윤정수에 대한 깊은 애정을 표현했다. 신혼부부의 다정하고 행복한 기류가 사진 너머로 전해진다.이어지는 게시글에서 원진서는 여행의 마지막을 아쉬워하며 미래를 기약하는 메시지도 남겼다. 그는 "공항으로 떠나기 전 발리에서의 마지막 디너. 행복했지 여보. 우리 다음에 발리 또 오자"라고 적으며 윤정수와 함께한 첫 신혼여행의 만족감을 드러냈다.한편, 윤정수와 원진서는 오랜 시간 지인으로 알고 지내다 올해 초 연인 관계로 발전했다. 두 사람은 지난 8월 혼인신고를 마쳐 법적 부부가 되었으며, 지난달 30일 서울 모처에서 결혼식을 올렸다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr