'저속노화' 열풍을 일으키며 대중적 인지도를 쌓았던 정희원 서울시 건강총괄관이 사생활 논란에 휩싸여 서울시에 사의를 표명했다. 지난 8월 파격적으로 발탁된 지 불과 4개월 만이다.22일 서울시에 따르면, 정 총괄관은 전날인 21일 서울시에 사직서를 제출했다. 시 관계자는 "정 총괄관이 사표를 제출한 것이 맞다"며 "현재 내부 절차를 거쳐 수리할 예정"이라고 밝혔다.정 총괄관은 서울아산병원 노년내과 교수로 재직하며 건강한 노년을 위한 생활 습관을 강조한 '저속노화' 개념을 전파해 유명세를 탔다. 정희원은 tvN '유퀴즈 온 더 블록'을 비롯해 MBC '라디오 스타' 등 각종 예능 프로그램에 출연해 "잡곡밥을 먹어야 한다"며 건강한 밥상에 대한 자신의 소견을 밝히기도 했다.서울시는 그의 전문성을 높이 평가해 지난 8월 3급(국장급) 상당의 건강총괄관으로 임명하며 시의 주요 건강 정책을 맡겼다.그러나 최근 정 총괄관은 서울아산병원 소속 연구원 A씨와의 사적인 관계를 둘러싼 법적 분쟁이 알려지며 논란의 중심에 섰다. 현재 양측은 고소와 맞고소를 이어가며 치열한 진실 공방을 벌이고 있다.앞서 정 총괄관은 A씨를 주거침입 및 공갈 미수 혐의 등으로 경찰에 고소했다. 이에 A씨 측은 정 총괄관이 지위를 이용해 자신을 강제추행했다며 '위력에 의한 강제추행' 등 혐의로 맞고소하며 대응에 나선 상태다.공직자로 영입된 전문가가 성추문과 형사 사건에 연루되면서 서울시 내부에서도 당혹감을 감추지 못하고 있다. 특히 '저속노화'의 상징으로서 대중의 높은 신뢰를 받았던 인물인 만큼, 이번 사생활 논란과 불명예 사퇴는 향후 그의 활동에도 상당한 타격이 될 것으로 보인다.한편, 정 총괄관이 물러나게 되면서 서울시의 건강 정책 추진 계획에도 차질이 불가피할 전망이다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr