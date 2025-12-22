사진제공=채널A

사진제공=채널A

채널A 새 토일드라마 '아기가 생겼어요'의 4인 단체 포스터가 공개됐다.내년 1월 17일 첫 방송되는 '아기가 생겼어요'는 이번 생에 결혼은 없다던 두 남녀의 하룻밤 일탈로 벌어진 역주행 로맨틱 코미디로, 동명의 인기 네이버 웹툰을 원작으로 한다. 이 가운데 '아기가 생겼어요' 측은 22일, 엇갈린 4각 로맨스의 주역인 배우 최진혁, 오연서, 홍종현, 김다솜의 단체 포스터를 공개했다.극 중 최진혁은 태한주류 사장 강두준 역을, 오연서는 태한주류 신제품 개발팀 최연소 과장 장희원 역을 맡았다. 오연서와 김다솜의 다정한 남사친 차민욱 역은 홍종현이 연기하며, 김다솜은 희원의 술 메이트이자 든든한 언니 같은 친구 황미란으로 분한다.이 가운데 공개된 포스터에는 홍종현과 김다솜이 최진혁과 오연서를 사이에 두고 나란히 앉아 있는 모습이 담겼다. 최진혁은 완벽한 수트핏으로 태한주류 사장의 댄디한 매력을 극대화하고 있으며 오연서는 팔짱을 낀 채 미소를 머금고 있다.그런가 하면 두 사람 사이에 새로운 긴장감을 불어넣을 홍종현과 김다솜의 모습도 이목을 끈다. 무엇보다 홍종현은 여사친 오연서에게, 김다솜은 남사친 홍종현에게 미묘한 감정을 느낀다고 해 이들이 서로의 마음을 뒤흔들 수 있을지 관심이 쏠린다.'아기가 생겼어요'는 내년 1월 17일 오후 10시 30분 첫 방송한다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr