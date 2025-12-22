하차 여론에 결국 폐지됐는데…"김준호·이상민 결혼해서 망해" 동료 저격했다 ('미우새')[종합]

사진=텐아시아DB

탁재훈이 '돌싱포맨' 종영 심경을 밝히며 김준호, 이상민을 저격했다.지난 21일 방송된 SBS 예능 '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에서는 탁재훈이 제주 세컨 하우스를 공개하는 모습이 담겼다.앞서 탁재훈은 모벤져스 여행 가이드 대결에서 서장훈에게 패한 벌칙으로 집을 공개하기로 했다. 탁재훈의 세컨하우스는 마당을 두고 본채와 별채로 나뉘어져 있었다. 본채는 복층 구조로, 1층은 거실과 부엌, 2층은 침실이었다. 별채는 손님용으로, 갖출 건 다 갖춘 원룸 형식이었다. 서장훈은 "요즘 유행하는 조립형 주택이다. 5일 만에 지었다더라"고 설명했다.이날 탁재훈은 세컨하우스에서 눈을 뜨자마자 음성인식으로 블라인드를 올리고 바다뷰를 감상했다. 이후 침대에 누워 연예 메인 뉴스를 찾아봤고, <[공식] 이상민·김준호 하차 없다더니, 결국 종영한다…"'돌싱포맨' 23일 마지막 방송"> 이라는 제목의 SBS '돌싱포맨' 종영 기사를 보고 한숨을 쉬었다.그는 "프로그램 하나 잃었다. 김준호, 이상민 결혼하는 바람에 나까지 망했네"라고 해 웃음을 자아냈다. 이를 보던 MC 신동엽은 "재훈이 형 입장에서는 억울할 수 있다"며 "이참에 재훈이 형도 결혼하면 덜 억울할 거 같다"고 말했다.'돌싱포맨'은 지난 5월부터 오후 9시가 아닌 오후 10시 40분으로 편성이 변경됐다. 자리를 바꾼 후 '돌싱포맨'은 눈에 띄는 시청률 하락세를 보였고, 현재 9주 연속 2%대를 벗어나지 못했다.또 최근 고정 멤버인 김준호, 이상민이 연이어 재혼하면서 프로그램의 취지를 잃었다는 부정적인 평가를 받기도 했다. 이에 두 사람을 향한 하차 여론이 쏟아졌지만, '돌싱포맨' 측은 지난 9월 "두 분이 새로운 삶을 시작하면서 오히려 프로그램의 이야기가 더 확장됐다. 이혼의 아픔에서 끝나는 게 아니라, 다시 사랑을 찾고, 새로운 관점으로 삶을 얘기할 수 있게 됐다"며 하차는 없다고 못을 박기도 했다.그러나 3개월 뒤인 12월 3일 폐지 소식을 알렸다. '돌싱포맨'은 오는 23일 213회 방송을 끝으로 종영한다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr