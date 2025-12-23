사진=데이즈드

패션과 문화를 기반으로 독창적인 콘텐츠를 선보이는 패션·문화 매거진 '데이즈드'가 배우 표예진과 함께한 1월호 화보를 공개했다. 표예진은 현재 방송 중인 SBS '모범택시3'의 주연으로 활약하고 있다.일본 삿포로에서 진행된 이번 화보에서 표예진은 이국적인 풍광을 배경으로 다양한 스타일의 의상을 자신만의 스타일로 완벽하게 소화하며 특유의 우아하면서도 사랑스러운 분위기를 선보였다.연예가의 소문난 패셔니스타답게 다양한 스타일의 의상을 소화하며 다채로운 모습을 선보인 표예진. 특히 삿포로의 이국적인 풍경과 어우러진 표예진의 모습은 마치 영화 속 한 장면처럼 아름답고 감성적인 분위기를 자아냈다.이번 화보를 진행한 관계자는 "표예진 배우가 삿포로의 자연과 완벽히 조화를 이루며, 독보적인 존재감을 보여줬다"며 "강한 추위 속에서도 최고의 컷이 나올 때까지 계속해서 '한 번 더'를 외치는 에티튜드와 톱 배우다운 디테일한 표현력이 이번 화보 촬영을 더욱 빛나게 했다"고 전했다.표예진의 더 많은 화보는 '데이즈드'코리아 1월호와 공식 홈페이지 및 SNS 채널을 통해 확인할 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr