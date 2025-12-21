홈 연예가화제 유니스 임서원-오윤아, 해외 팬심 사로잡고 귀국 [TV10] 입력 2025.12.21 20:22 수정 2025.12.21 20:22 카카오톡 공유하기 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 네이버 공유하기 밴드 공유하기 URL복사 글자 크게 글자 작게 TV텐 바로가기 그룹 유니스(임서원, 오윤아)가 ‘2026 타이난 굿 영 록 크리스마스 콘서트’(2026 Tainan Good Young Rock Christmas Concert) 일정을 마치고 21일 오후 인천국제공항을 통해 대만에서 입국했다. 이승현 기자 lsh87@tenasia.co.kr ADVERTISEMENT © 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지 카카오톡 공유하기 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 네이버 공유하기 밴드 공유하기 URL복사 관련기사 엔믹스, 미모 말하면 입아파 [TV10] '40kg 감량' 최준석, 20억 사기당해 월세살이…"아내 몰래 집까지 바꿨다" ('사당귀') '뻐큐 논란' 박재범 아이돌, 데뷔 전부터 비호감 구설 휩싸이더니 4개월 차에 뮤직비디오 공개 ADVERTISEMENT ADVERTISEMENT