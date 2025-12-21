유니스 임서원-오윤아, 해외 팬심 사로잡고 귀국 [TV10]

그룹 유니스(임서원, 오윤아)가 ‘2026 타이난 굿 영 록 크리스마스 콘서트’(2026 Tainan Good Young Rock Christmas Concert) 일정을 마치고 21일 오후 인천국제공항을 통해 대만에서 입국했다.이승현 기자 lsh87@tenasia.co.kr