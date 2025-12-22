사진=텐아시아DB

MBN 마라톤 예능 '뛰어야 산다 시즌2'에서 양세형이 역대급 피트니스 레이스에 도전해 "그냥 지옥 같았다"며 극한의 고통을 토로한다.22일(월) 밤 10시 10분 방송되는 '뛰어야 산다 시즌2' 5회에서는 '벌칙 미션'으로 실내 피트니스 레이스에 도전하게 된 '뛰산 크루'의 처절한 사투 현장이 공개된다.서울 강남구 삼성동의 한 대회장은 화려한 조명과 달리 쇳내와 땀 냄새로 가득한 '체력의 전쟁터'로 변신해 시작 전부터 묵직한 긴장감을 더한다. '뛰산 크루'는 전과는 확연히 다른 분위기에 압도되고, 이영표는 "분위기도, 공기도 다 무겁다"며 긴장감을 드러낸다. 양세형 역시 "홍천에서 하프 뛰고 벌칙 받으러 왔다"며 복잡한 심경을 내비친다.이번 피트니스 레이스는 4인 1조로 진행되는 '릴레이 믹스' 종목으로, 팀원 1인당 1km 러닝과 고강도 근력 운동을 번갈아 수행해야 하는 극한의 팀전이다. 특히 '스파르타 런'에서 경쟁했던 글로벌 피트니스 챔피언 김성희와 상위 1% 근력 괴물 배하은도 일일 크루로 나서 눈길을 끈다. 총 8개 종목과 8km 러닝을 소화해야 하는 만큼, 출발 전부터 '뛰산 크루'의 표정에는 긴장감이 감돈다.레이스가 시작되고, 양세형은 슬레드 푸시 종목에서 한계에 직면한다. 152kg 썰매를 밀면서 체력적 고충을 토로하는 것. 그는 "그냥 지옥 같았다. 아무리 밀어도 안 움직인다. 달리기는 정신력으로 버틸 수 있는데, 이건 그게 안 되더라"고 하소연한다. 이어 그는 "좋은 경험이긴 하지만, 처음이자 마지막일 것 같다"고 해, 피트니스 대회의 혹독함을 실감케 한다. 임세미도 역대급 체력 소모를 경험한다. 그는 "이렇게 얼굴에 땀이 나는 건 처음"이라며 숨을 헐떡인다.현장에는 샤이니 민호도 깜짝 등장해 시선을 끈다. '철인 카리스마'로 유명한 민호는 경기 중 "너무 힘들다"고 하소연하는 양세형에게 "혼자도 해야죠!"라고 외친다. 앞서 민호와 같은 그룹의 멤버 키는 지난 6일 불법 의료 시술 의혹에 휩싸였고, 팬들은 성명문까지 발표하며 입장을 요구했으나 소속사 측은 대응을 내놓지 않았다. 이후 논란이 불거진 지 11일 만인 17일, 키는 시술 받았다고 인정하며 '나 혼자 산다', '놀라운 토요일' 등 방송 하차를 알리는 공식 입장문을 발표했다.글로벌 피트니스 레이스의 뜨거운 열기와 '뛰산 크루'의 극한 도전이 어떤 결과로 이어질지, 그리고 이 지옥 같은 레이스의 승자는 누가 될지는 22일(월) 밤 10시 10분 방송되는 '뛰어야 산다 시즌2' 5회에서 확인할 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr