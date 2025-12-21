사진=모어비전

보이그룹 LNGSHOT(롱샷)이 정체성을 담은 뮤직비디오로 글로벌 존재감을 알렸다. 앞서 롱샷은 정식 데뷔 전인 9월 뻐큐를 하는 사진을 올려 구설에 올렸다. 사진을 본 누리꾼은 "욕하면 멋있는 줄 아냐", "기분 나쁘다", "비호감이다" 등 비판적인 반응을 보였다.LNGSHOT(롱샷)은 지난 20일 공식 유튜브 채널 및 SNS를 통해 선공개 디지털 싱글 'Saucin'(쏘씬)'의 뮤직비디오를 공개했다.공개된 영상은 지난 9월 박재범의 SNS를 통해 공개되며 큰 관심을 모았던 LNGSHOT(롱샷)의 손가락 포즈 사진에 대한 이야기로 시작된다. '악덕 사장' 캐릭터로 변신한 박재범은 해당 사진을 보여주며 멤버들을 다그치는 모습으로 영상 몰입도를 높였다.박재범의 분노와 대조되는 멤버들의 장난기 가득한 표정과 태도가 LNGSHOT(롱샷)만의 독보적인 악동 매력을 드러내고 있다. 이어 LNGSHOT(롱샷)은 강렬한 사운드와 어우러지는 날 것 그대로의 거친 에너지를 선사하며 자유분방한 매력으로 리스너들의 눈과 귀를 사로잡았다.또한 안개가 자욱한 도로 위 리닝카(Leaning Car)에서 자유롭게 그루브를 타는 멤버들의 모습은 세상의 틀에 얽매이지 않는 LNGSHOT(롱샷)의 정체성을 상징적으로 보여주고 있다.LNGSHOT(롱샷)은 박재범이 지난 2022년 설립한 모어비전에서 처음 선보이는 보이그룹으로, 오율·률·우진·루이 4명으로 구성됐다. 앞서 '2025 멜론 뮤직 어워즈(MMA2025)'에서 'Saucin''무대를 공개하며 글로벌 팬들의 높은 관심을 받은 바 있다.LNGSHOT(롱샷)의 선공개 디지털 싱글 'Saucin''은 오는 22일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 정식 발매된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr