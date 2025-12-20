김강우, 47세에 신인상으로 한 풀었다…"♥아내와 기쁨 나눌 것" [KBS연예대상]

배우 김강우가 신인상을 받았다.20일 KBS 신관 공개홀에서 '2025 KBS 연예대상'(이하 'KBS 연예대상') 시상식이 열렸다. 가수 이찬원, 배우 이민정, 개그맨 문세윤이 진행을 맡았다.리얼리티 부문 신인상 '슈돌' 심형탁&심하루, '편스토랑' 김강우가 받았다. 심형탁 "너무 감사하다. 저는 부족하고 미완성된 사람이다. 와이프와 하루 덕분에 완성에 가까운 삶을 살아보도록 노력하겠다. '슈돌' 제작진들께 영광을 바치겠다. 2025년 수고 많았다. 앞으로 열심히 살도록 하겠다"고 말했다.김강우는 "제가 받아도 되는지 모르겠다. 내년에 48살인데 신인상을"이라며 "연기대상 신인상을 받고 싶었는데, 이걸로 한을 푼다. '편스토랑' 애청자였는데 멤버로 참여할 수 있게 연결해주신 이연복 셰프님, 제작진 감사하다. 원동력인 두 아들, 베스트 프랜드 아내와 함께 기쁨을 나누겠다"고 감사를 표했다. 김강우는 2010년 배우 한혜진의 친언니와 결혼했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr