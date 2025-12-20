사진=유튜브 '유연석의 주말연석극'

최수영이 SM 연기반에서 반장을 맡았었다고 고백했다.20일 유튜브 채널 '유연석의 주말연석극'에는 소녀시대 겸 배우 최수영이 출연했다.이날 최수영은 오는 22일 공개 예정인 ENA 드라마 '아이돌아이' 홍보를 하며 "요즘 최대 관심사다. 촬영하며 재미있었고, 팬들도 좋아할 것 같다"고 밝혔다.유연석은 과거 소녀시대 멤버들이 음악 방송에서 카메라를 딱 찾아내는 상황을 언급하며 "리허설을 해서 익숙한 거냐. 어떻게 찾았냐"고 물었다.최수영은 "나를 찍잖아요?"라며 단독 샷에 대한 욕심을 내비쳤다. 그러면서 "요즘 음방을 보면 카메라를 안 보면 어떨까 싶다. 물론 내 파트 3초 안에 강한 인상을 남기고 싶고, 남의 파트 할 때도 뒤에서 '날 보게 하겠다'며 윙크도 하고 하지만"이라고 덧붙여 웃음을 선사했다.데뷔 20년 차를 향해 달려가는 최수영은 '메시지 전달'의 중요성을 강조하며 "이런 생각을 'FOREVER1' 때 했지만, 그즘에 활동 끝났다"고 털어놨다.2008년 영화 '순정 만화'로 연기 데뷔한 최수영은 "소녀시대 멤버들 평균 연습 기간이 6년이다. 데뷔 못 하면 각자 길을 가야 했다. 나는 원래 연기를 좋아했고, 그때 연기로 대학 갈 준비를 했었다"고 전했다.'SM 연기반 반장 출신'이라는 최수영은 "최민호 대사 외우는지 체크하고, 윤아랑 유리한테 시키고 했다"고 회상했다. 더불어 "연기 경력은 긴데, 활동에 비해 주연작이 없다"고 밝혔다."소녀시대 안에서도 반장 역할을 하냐"고 묻자 최수영은 "우리는 다 친구 같다. 누가 반장같이 행동하면 멤버들이 쳐다본다"면서 "우리는 서로를 지키려는 싸움을 한다. 누군가 강력 의견 내는 친구도 있지만, 모두가 소녀시대를 위한 의견이라는 믿음이 있다. 건강하게 대화하는 편"이라고 자랑했다.최수영은 "멤버들과 알고 지낸 지 20년 가까이 됐다. 소녀시대라는 소속감이 있다는 게 너무 좋다. 이번에 유리 생일 때 만났는데, '생일날 누구 만나서 밥을 먹지?' 고민하지 않고 당연히 만나는 존재라 좋았다"며 끈끈한 우정을 과시했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr