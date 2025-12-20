SNS

개그맨 김대희의 딸 김사윤이 근황을 알렸다.지난 19일 김사윤은 자신의 계정에 최근 사진을 게재했다. 공개된 사진 속 김사윤은 아이보리색 니트에 짧은 하의, 롱부츠로 멋을 더했다.한편 연세대학교에 재학 중인 김사윤은 최근 tvN STORY와 티캐스트 E채널이 공동 제작하는 예능 ‘내 새끼의 연애’에 출연했다. 당시 그는 배우 이종원의 아들 이성준과 최종 커플이 됐다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr