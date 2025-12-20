텐아시아 DB

장도바리바리

'장도바리바리'에서 배우 이준영의 아이돌 활동 시절 이야기가 공개된다.넷플릭스 일일예능'장도바리바리'는 장도연이 친구와 함께 이야기보따리를 바리바리 싸들고 훌쩍 떠나는 여행 예능이다. 오늘(20일) 공개되는 시즌3 6회에서는 일본 도쿄로 향한 장도연과 이준영의 마지막 이야기가 펼쳐진다.두 사람은 이준영의 추억이 깃든 동네 카미야마초를 찾는다. 이준영이 유키스로 활동하던 시절 무려 8년 동안 살았던 추억의 장소. 당시 머물렀던 숙소까지 방문하며 남다른 감회에 젖은 이준영은 유키스 멤버로 활동했던 시절을 떠올렸다. 그는 "한 번도 후회한 적 없다"라며 지금의 배우 이준영을 만든 가장 치열했던 청춘의 기억들이 소환될 예정이다.뿐만 아니라 이준영이 직접 소개하는 단골 식당도 공개돼 관심을 모은다. 메뉴는 일본식 면 요리 중 하나인 아부라소바. 앞서 남다른 라멘 사랑을 드러냈던 이준영의 면 덕후 면모에 장도연은 '김준멘'이라는 애칭을 붙여 웃음을 자아낸다. 관리 차원에서 1일 1식을 한다는 185cm·68kg인 이준영은 "어제, 오늘 도파민이 터졌다. 너무 행복하며"며 큰 만족감을 드러낸다는 후문.각자의 영역에서 대세로 거듭난 두 사람의 속깊은 대화도 이어질 예정이다. 장도연은 "연차가 쌓여도 연기는 늘 새롭다"는 이준영의 말에, 자신 역시 경력이 쌓여도 여전히 낯설었던 방송 활동 경험을 전하며 “자만해서 고꾸라지느니 낯선 게 낫다”는 소신을 밝혀 공감을 자아낸다. 이와 함께 ‘인생샷 메이커’ 이준영이 촬영한 장도연의 사진과, 댄스 천재 이준영의 특별한 댄스 강습 시간도 예고된다.장도연과 이준영의 마지막 여정이 펼쳐질 '장도바리바리' 시즌3 6회는 20일 오후 5시 넷플릭스에서 만나볼 수 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr