텐아시아 DB

런닝맨

오는 21일 방송되는 SBS ‘런닝맨’에서는 선물을 향한 강한 의지가 엿보이는 멤버들의 모습이 공개된다.최근 진행된 녹화는 ‘크리스마스 선물에 닿기를’ 레이스로 꾸며져 멤버들은 어떤 선물이 본인 것인지 알아내야만 했다. 이에 선물에 대한 힌트를 걸고 50가지 크리스마스 음료 마시기에 도전했다. 선물을 향한 욕망에 일단 버티기를 하려던 멤버들은 다채로운 맛의 향연에 줄줄이 포기를 선언했다는 후문이다.그런가 하면 유재석은 화려한 색감의 음료에 ‘장꾸’ 버튼이 제대로 눌렸다. 호기심에 휩싸인 유재석은 셀프로 음료를 들이켜다 결국 큰 재앙을 마주했는데 과연 그를 무릎 꿇게 만든 음료의 정체는 무엇일까.또 이동 중 지예은의 폭탄 발언에 언니·오빠들이 다급한 모습을 보였다. 차에 탄 지예은이 창백한 얼굴로 주먹을 꽉 쥔 채 화장실에 가고 싶다고 얘기한 것인데 이에 멤버들은 지예은 달래기에 돌입했고 특히 하하는 막내딸 대하듯 “2분 참을 수 있어용~?”이라며 ‘어른이’ 지예은을 달래기 위해 노력했다.그러나 이들을 놀리듯 방지턱이 연달아 나타나며 고난과 역경의 길이 펼쳐졌는데 과연 지예은은 어른답게 방광 이슈를 잘 대처할 수 있었을까. 좌충우돌 선물 찾기 대작전 ‘크리스마스 선물에 닿기를’ 레이스는 오는 21일 오후 6시 10분에 방송되는 ‘런닝맨’에서 확인할 수 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr